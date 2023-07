Schot aan het hoofd van VN-klimaatpanel

De Schot Jim Skea (69) is woensdag verkozen tot voorzitter van het VN-klimaatpanel IPCC, dat in wetenschappelijke rapporten de ­consensus over de ontregeling van het klimaat weergeeft. Op X (het voormalige Twitter) schrijft Skea dat hij ‘ontroerd en vereerd’ is. Hij zal de organisatie leiden tot 2030.

Ook onze landgenoot Jean-Pascal Van Ypersele was een van de vier kandidaten voor de topfunctie, maar hij haalde het niet.

Skea specialiseerde zich in hernieuwbare energie en technologische innovatie. Momenteel treedt hij op als medevoorzitter van de IPCC-werkgroep over de beperking van klimaatverandering. Hij volgt Hoesung Lee uit Zuid-Korea op. (belga)