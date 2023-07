Sam H., de 30-jarige ex-militair uit Leopoldsburg die begin juli werd gearresteerd in de Noorse hoofdstad Oslo na een dreigvideo aan premier Alexander De Croo, wordt binnenkort uitgeleverd aan België. Dat bevestigen het openbaar ministerie van Oslo en het federaal parket. ‘Mogelijk verzet hij zich dus niet tegen de uitlevering, maar het zou ook kunnen dat Noorwegen zijn verzet inmiddels al afgewezen heeft’, zegt een parketwoordvoerder. Pas als Sam H. in ons land is, kan hij verhoord worden door de federale gerechtelijke politie en de onderzoeksrechter.

H. postte begin juli een dreigvideo waarin hij met een pistool schoot op een foto van De Croo en dreigde met bloedvergieten. (osi)