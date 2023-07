Politie vindt armen en benen van vrouw in drijvende koelkast

Na een melding over een drijvende koelkast in het Albertkanaal nabij het Luikse Hermalle-sous-Argenteau deed de politie een lugubere ontdekking. In de koelkast zaten vier menselijke ledematen: twee armen en twee benen. Een voorbijganger had de koelkast gezien en slaagde erin het toestel zelf naar de oever te trekken, waarna hij een misselijkmakende geur opmerkte.

‘We weten voorlopig niets over de identiteit of leeftijd van het slachtoffer’, zegt Catherine Collignon van het parket van Luik. Ze vreest dat het een moeilijk onderzoek wordt. De vrouw zou naar verluidt al een week of twee geleden zijn gestorven en er is voorlopig geen match met personen die als vermist zijn opgegeven.

(mtm, cel, tg)