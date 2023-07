Navo voert bewaking Zwarte Zeegebied op

De Navo reageert op een waarschuwing van Rusland dat varen in delen van de Zwarte Zee niet meer veilig is.

De Navo zei woensdag dat ze de ­bewaking van het Zwarte Zee­gebied zal opvoeren. Tegelijk ­veroordeelde de alliantie de terugtrekking van Rusland uit de graandeal met Oekraïne. Dat meldt het persagentschap Reuters. ‘De Navo en haar bondgenoten voeren de surveillance en verkenning in de Zwarte Zeeregio op, met onder meer maritieme verkennings­vliegtuigen en met drones’, stond te lezen in een verklaring.

Het besluit kwam er na een ­samenkomst van de Oekraïense Raad van de Navo, een orgaan dat eerder deze maand werd opgericht om de samenwerking tussen de westerse militaire alliantie en Kiev te coördineren.

In het persbericht achteraf veroordeelde de Navo ook expliciet de doel­bewuste ­pogingen van Moskou om met ­raketaanvallen op ­kritieke infrastructuur de export van Oekraïense landbouwproducten stil te leggen.

De graandeal liep op 17 juli af, maar Rusland weigerde om die te ­verlengen. Moskou suggereerde dat het zou overwegen om de overeenkomst nieuw leven in te blazen als zijn eisen zouden worden in­gewilligd om de export van zijn ­eigen graan en kunstmest te ­verbeteren.

Risico op escalatie

Voorafgaand aan het overleg had Rusland de waarschuwing uitgestuurd dat het voor schepen onveilig was om nog in bepaalde delen van de Zwarte Zee te varen. Het voegde eraan toe dat schepen die koers zetten naar de Oekraïense Zwart Zeehavens beschouwd zouden worden als mogelijke militaire vrachtschepen.

Volgens de Navo beschouwen de leden van de alliantie de waarschuwing van Rusland als een nieuw risico op escalatie, omdat Rusland ook delen van de exclusieve economische zone van Navo-lid Bulgarije impliceerde.

De Oekraïense president ­Volodimir Zelenski verwelkomde de veroordeling van Ruslands ­acties door de Navo. (red)