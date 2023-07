Fed verhoogt rente tot hoogste peil sinds 2001

De Amerikaanse centrale bank kwam niet verrassend uit de hoek door de rente nog eens met 0,25 procentpunt te verhogen. Door de elfde renteverhoging sinds maart 2022 staan de officiële rentetarieven nu tussen 5,25 en 5,50 procent. Dat is meteen het hoogste peil in 22 jaar. Het is van voor het barsten van de dotcomzeepbel en 9/11 geleden dat de beleidsrente in de Verenigde Staten nog zo hoog stond.

Het was vooral uitkijken naar wat de Federal Reserve over eventuele volgende renteverhogingen zou zeggen. In juni had de Fed nog twee renteverhogingen aan­gekondigd. De inflatie zit nu duidelijk in dalende lijn, waardoor heel wat marktpartijen verwachten dat de Federal Reserve na deze renteverhoging stopt en de aan­gekondigde verhoging van september zal schrappen.

Zo expliciet durfde Fed-voorzitter Jerome Powell zich niet uit te spreken. Hij zei dat de rente­verhogingen weliswaar al impact hebben op de economische activiteit, de aanwervingen en de inflatie, maar dat de Fed nog altijd heel waakzaam is voor het risico op een te hoge inflatie. Hij gaf aan dat een volgende beslissing zal afhangen van de economische data, zoals cijfers over de arbeidsmarkt. Hiermee leek hij de deur naar een volgende renteverhoging nog steeds open te houden. Hij zei wel dat de Fed niet langer een recessie verwacht. (sdc)