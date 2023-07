President van Niger vastgehouden door eigen presidentiële garde

De president van Niger, ­Mohamed Bazoum, die in 2021 democratisch aan de macht kwam, wordt vastgehouden in zijn eigen paleis.

Leden van de presidentiële garde van Niger hebben woensdag in de hoofdstad Niamey de toegang geblokkeerd tot het paleis en de residentie van president Mohamed Bazoum. Volgens de autoriteiten houdt een ‘antirepublikeinse ­beweging’ de president vast in zijn woonst. Woordvoerders van de president stuurden via het sociale platform X een verklaring de wereld in dat ‘het goed gaat met de president van de republiek en zijn gezin’ en dat ‘het leger en de nationale garde klaarstaan’ om de betrokken leden van de presidentiële garde ‘aan te vallen’ als ze niet bijdraaien. Het bericht weet hun actie aan een ‘opwelling’.

Bronnen van het maandblad Jeune Afrique suggereerden dat ­Bazoum de chef van de presidentiële garde had willen vervangen. Bazoums voorganger Mahamadou ­Issoufou helpt volgens een anonieme bron dicht bij het presidentschap bij bemiddelingspogingen met de opstandige gardisten.

Democratische machts­overdracht

Bazoum kwam in 2021 aan de macht in de eerste democratische machtsoverdracht sinds de onafhankelijkheid van Frankrijk in 1960. Onder zijn bewind is Niger uitgegroeid tot een van de voornaamste westerse bondgenoten in de Sahel-regio. Niger is een spil in de strijd tegen jihadisten en andere gewapende groepen aan de zuidelijke rand van de Sahara-woestijn. Frankrijk legerde er zijn grootste buitenlandse troepenmacht, nadat een staatsgreep in Mali de Fransen had gedwongen dat buurland te verlaten.

Ook de VS hebben in Niger een dronebasis bij de centraal gelegen stad Agadez. Het land is bovendien een van de grootste uranium­producenten ter wereld. Het grootste deel van die productie gaat naar Frankrijk.

Zowel de Verenigde Staten als Frankrijk veroordeelden woensdag de gijzeling van de president. Ook de Afrikaanse Unie hekelde de zogenoemde ‘poging tot staatsgreep’ in Niger en riep op tot de ­ ‘onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugkeer van de afvallige ­militairen naar hun kazernes’.