Jean-Jacques De Gucht haalt uit naar Meloni: ‘Het woord “fascistisch” is hier op zijn plaats’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Vol van genade (1)

Sinds 2019 heeft Koning Filip 21 keer gratie verleend, voornamelijk in zaken over verkeersinbreuken. Dat gebeurde vooral om financiële of gezondheidsredenen of omdat bleek dat de betrokkene ten onrechte werd veroordeeld. In zeven gevallen werd gratie verleend omdat na de uitspraak bleek dat de veroordeelde die feiten toch niet had gepleegd. Dat blijkt uit een antwoord op een schriftelijke vraag door N-VA Kamerlid Peter Buysrogge aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De koning mag straffen kwijtschelden op basis van artikel 110 van de Grondwet, maar de minister van Justitie draagt altijd de politieke verantwoordelijkheid.

Genadeloos (1)

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) toont zich op sociale media van zijn meest feministische kant. Zo levert hij op X – het voormalige Twitter – commentaar bij een alarmerend rapport van Amnesty International over Iran. ‘Mannen die vrouwen onderdrukken, tonen gewoon hoe bang ze zijn...’ klinkt het in het Engels. Ook op Instagram deelde hij de quote samen met passages uit het Amnesty-rapport.

Maar voor de eerste vrouwelijke premier van Italië kan er geen felicitatietweet vanaf. Sterker nog, in een opiniestuk in Knack haalt hij fel uit naar Giorgia Meloni van de radicaal-rechtse partij Fratelli d’Italia. Daarbij schuwt hij de grote woorden niet: ‘Het woord “fascistisch” is wel degelijk op zijn plaats’, klinkt het fel.

Die zware beschuldiging uit hij niet vanwege haar standpunten rond migratie of de EU. Nee, het gaat De Gucht om de beslissing van de Italiaanse regering om niet-biologische moeders van de geboorteakte te schrappen. Italië erkent namelijk het huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht niet, zij kunnen samen ook geen kinderen adopteren. Een ‘aangekondigde aanval op seksuele minderheden’, volgens De Gucht.

Vol van genade (2)

Ondanks de vele aanvragen maakt de koning weinig gebruik van het genaderecht. Volgens cijfers van de FOD Justitie waren er in 2019 1.232 genadeverzoeken, daarvan willigde hij er slechts zeven in, van de 1.015 in 2020 slechts twee. Minister Van Quickenborne verzekerde ook dat geen enkele persoon die de afgelopen vijf jaar gratie kreeg, in de cel zat.

Dit jaar heeft nog maar één Belg gratie gekregen. De man pleegde een verkeersinbreuk in het buitenland. Hij kreeg gratie omwille van zijn hoge leeftijd, zwakke gezondheid en omdat hij geen andere veroordelingen heeft opgelopen. Dat de feiten van zestien jaar geleden dateerden speelde ook een rol in de beslissing.

Genadeloos (2)

In zijn opiniestuk in Knack zet Jean-Jacques De Gucht het tolerante België af tegen een Italiaanse regering die ‘LGBTQI+-koppels juridisch demoniseert.’ En hij aarzelt niet om de liberale bijdrage aan het progressieve beleid in België in de verf te zetten. ‘Mede dankzij liberalen, heeft iedereen in ons land de vrijheid hun leven in te richten naar eigen goeddunken.’ Niet slecht voor een land dat volgens het Vlaams Parlementslid lijdt aan ‘chronische reglementitis.’

Ook zijn eigen regenboogstrepen heeft De Gucht wel verdiend vindt hij: ‘Ik heb [...] geijverd voor een wetsvoorstel dat bepaalde dat de meemoeder in een lesbisch koppel dezelfde rechten kreeg als de echtgenoot in een heterokoppel.’ In Italië ziet De Gucht dan ook een waarschuwing voor Vlaanderen: ‘Kijk uit voor politici die geen graten zien in een coalitie met extreemrechts.’ Volgens de liberaal uit Aalst verhullen zij hun denkbeelden over niet-traditionele families onder ‘een laagje vernis van respectabel conservatisme.’