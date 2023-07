België weigert accreditatie van controversiële Rwandese ambassadeur

Vincent Karega, betrokken bij de moord op opposanten in Zuid-Afrika, wordt niet de nieuwe Rwandese ambassadeur in Brussel.

In maart maakte de Rwandese regering bekend dat Vincent Karega de nieuwe ambassadeur in België zou worden. Vanwege de Europese instellingen en de historische banden met België, is Brussel een van Rwanda’s belangrijkste diplomatieke posten. België zou niet vooraf ingelicht zijn over de aanstelling.

Karega is een controversieel figuur. Hij was in 2013 ambassadeur in Zuid-Afrika toen daar de voormalige Rwandese inlichtingenbaas en opposant Patrick Karegeya op oudejaarsavond in een hotelkamer werd doodgewurgd. Het Zuid-Afrikaanse gerecht toonde aan dat Rwandese diplomaten betrokken waren bij de moord.

In maart stuurde Zuid-Afrika meerdere diplomaten van Karega’s equipe naar huis, nadat er opnieuw pogingen waren geweest om opposanten uit te schakelen. Pretoria liet aan Rwanda weten dat ‘ons grondgebied geen uitvalsbasis kan zijn voor illegale activiteiten’.

Vorige jaar kwam Karega opnieuw in opspraak, deze keer als ambassadeur in de Congolese hoofdstad Kinshasa. President Félix Tshisekedi besloot hem het land uit te zetten toen de door Rwanda gesteunde M23-rebellen grotere delen van Oost-Congo onder controle kregen.

Aan kant van Congo

Directe aanleiding voor de uitwijzing was een tweet die Karega had verstuurd waarin hij de herdenking van een bloedbad in Oost-Congo van 1998 dat door Rwandese troepen was aangericht als een ‘simplistisch narratief’ omschreef.

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet reageren op de weigering van de accreditatie. De Rwandese regering laat weten de Belgische beslissing ‘te betreuren’. ‘Het is jammer dat de Belgische regering gezwicht is voor de druk van de Congolese regering en de propaganda van negationistische organisaties en activisten’, zegt woordvoerder Yolande Makolo. Ze doelt op een deel van de Rwandese diaspora in België die tegen de benoeming van Kagera had geprotesteerd.

Volgens de door de Rwandese regering gecontroleerde The New Times zal de Belgische weigering ‘wegen op de toekomstige relaties tussen Brussel en Kigali’. Brussel heeft de kant gekozen van Congo, zegt de krant. ‘In het licht van de aanhoudende spanningen tussen Kinshasa en Kigali, heeft België zijn banden met DR Congo willen aanhalen.’