Voor ramptoeristen kan het niet warm genoeg zijn

Onheilspellend nieuws over hittegolven en extreem weer beheerst al dagen ons nieuws. Maar in Furnace Creek in de Californische Death Valley zijn de extreme temperaturen net waar de toeristen op afkomen, ondanks de vele borden die hen afraden om na de ochtend nog een stap in de zon te zetten. In 1913 werd er met 57 graden de hoogste temperatuur ooit op aarde werd gemeten. Nu is de thermometer er een hotspot voor bezwete ramptoeristen op zoek naar een selfie met hopelijk het nieuwe hitterecord. Toch zijn ook zij niet immuun voor de warmte. Een 71-jarige wandelaar die vorige week nog vol zelfvertrouwen ‘waarom niet?’ antwoordde toen een journalist hem vroeg waarom hij in deze temperaturen op trektocht ging werd later dood teruggevonden.