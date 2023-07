Yara Kastelijn soleert naar zege in langste etappe

De Nederlandse Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) is na 177 kilometer solo aangekomen in Rodez in de vierde etappe van de Tour de France Femmes. Lotte Kopecky behoudt haar gele trui.

Gisteren was het nog net niet voor Fenix-Deceuninck in de Tour de France Femmes, vandaag was het wel raak voor de Belgische formatie. De Nederlandse Yara Kastelijn (25), die we kennen vanuit het veld, was de sterkste van de veertienkoppige vroege vlucht en reed solo naar de zege. In de achtergrond reed Lotte Kopecky (SD Worx) een opvallend aanvallende koers. Ze behoudt de gele trui. Haar ploegmaat Demi Vollering, favoriet voor de eindwinst, werd tweede en pakt zo nog zes bonificatieseconden. Ze loopt acht seconden uit op concurrente Annemiek van Vleuten (Movistar).

Met 177 kilometer tussen Cahors en Rodez stond vandaag de langste etappe van de Tour de France Femmes op het programma. Na een klim van vierde categorie volgde een relatief vlakke aanloop tot de finale. Die beloofde met geen meter vlak en drie beklimmingen– twee van derde en één van tweede categorie – spektakel op te leveren.

Strijd voor bergtrui

De koers brak open op de Col de Crayssac – de eerste klim van vierde categorie. Nadat Anouska Koster de top als eerste had gerond, en op gelijke hoogte kwam met Julie Van de Velde in de strijd om de bergtrui, reed een ruime kopgroep van veertien weg. De aanvallers van de dag: Gutierrez, Majerus, Labecki, Brand, Hammes, De Jong, Korevaar, Kasper, Koster, Le Mouel, Cordon-Ragot, Arzuffi, Kastelijn en de Belgische Marthe Truyen.

De groep kreeg een voorgift van meer dan tien minuten waardoor Kopecky virtueel haar gele trui verloor aan Cordon-Ragot. Bovendien beloofde een spannende strijd voor de bollentrui zich te ontplooien. Met Kastelijn, Hammes en Koster waren nummers twee, drie en vier mee. Van de Velde zal haar trui dus meer dan waarschijnlijk verliezen.

Het scenario van de wedstrijd lag vast. De ontsnapping mocht niet alleen strijden voor de bergtrui, ook de ritzege lag binnen handbereik. Ondanks het werk van SD Worx, dat zich op 110 kilometer van de finish op kop van het peloton zette. Maar tekortkwam. Op 90 kilometer van het einde kwamen de rensters de volgende klim van vierde categorie tegen. Ook hier kwam Koster als eerste boven. Zo nam de Nederlandse de leiding in het bergklassement over.

Op veertig kilometer van het einde kon de finale met de eerste beklimming van derde categorie echt beginnen. Het peloton naderde met rasse schreden en pitste onder invloed van DSM-Firmenich, FDJ en SD Worx in geen tijd vijf minuten van de achterstand. Kopecky liet zich even verleiden tot een aanval, maar werd – samen met Niewiadoma – al snel gegrepen. Ondertussen graaide Koster vooraan opnieuw de bergpunten mee waardoor de Nederlandse zeker was van de bolletjestrui.

Kopecky redt gele trui

Op 25 kilometer van het einde schudde Annemiek van Vleuten eens aan de boom. En met gevolgen. Het peloton werd op een lint getrokken en scheurde in stukken. Gele trui Kopecky zag dat wel zitten en trok in dienst van kopvrouw Vollering eveneens door.

Op de Côte de Moyrazês trokken Kastelijn en Cordon-Ragot – de twee beste klimsters – op avontuur. Kastelijn liet de Française uiteindelijk achter en ging solo op zoek naar de overwinning. Bovendien volgde ze op 2 minuten 41 seconden van Kopecky. Ook de gele trui behoorde dus tot de mogelijkheden. De Nederlandse was duidelijk de sterkste uit de kopgroep en bouwde al snel een voorsprong van anderhalve minuut uit. De overwinning kon haar niet meer ontglippen. Onbedreigd reed ze naar haar eerste overwinning. Dat ze tekortkwam voor de gele trui, zal ze er met plezier bijnemen.

In de achtergrond schudde Kopecky voor de derde keer aan de boom. Met succes deze keer. Op haar eentje trachtte ze met een tijdrit de voorsprong van Kastelijn binnen de perken te houden en zo het geel te verdedigen. Opmerkelijk: ploeggenote Vollering zette zich in de achtervolging op kop van het peloton.

Strijd tussen favorieten

Bij de favorieten stak Van Vleuten het vuur aan de lont. Met een snedige aanval op de laatste klim overvleugelde ze Kopecky in geen tijd. Vollering counterde, Van Vleuten kon maar net aanhaken. Daarna viel de wereldkampioene tegen beter weten in nog eens aan. Het viel stil, waarna de rest van de favorieten – zonder Uttrup Ludwig – weer konden aansluiten.

Op de steile aankomststrook genoten we van een strijd tussen de favorieten. Vollering werd na een sterke eindsprint zelfs nog tweede – zelf dacht ze dat ze won – waardoor ze bonificaties nam en ook Van Vleuten op twee seconden zette. Kopecky kwam binnen op anderhalve minuut en redde zo haar gele trui.