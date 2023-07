Vooruit wil flateigenaars aan het verbouwen krijgen

Tegen 2050 moeten alle appartementen in Vlaanderen energielabel A halen. Vandaag haalt slechts vier procent die energiescore. Daarom wil Kamerlid Kris Verduyckt (Vooruit) met een nieuw wetsvoorstel de eigenaars van appartementen op weg zetten om hun gebouw energiezuiniger te maken. Zo zouden gebouwen met drie of meer appartementen een onderhouds- en renovatieplan voor meerdere jaren moeten kunnen voorleggen.

‘Op zich moeten eigenaars nu al heel wat informatie verzamelen’, zegt het Vooruit-fractielid. ‘Om kans te maken op renovatiesubsidies bijvoorbeeld, of voor een lening bij de bank. Vergezocht is het dus niet. Ook biedt het potentiële kopers duidelijkheid over de staat van het gebouw.’

Wat er precies in dat plan zou staan, wordt niet vastgelegd. Eigenaars zouden nog steeds zelf bepalen hoeveel en wanneer ze willen verbouwen. ‘We hopen dat het plan een bepaalde dynamiek op gang brengt’, zegt Verduyckt. ‘Een eventuele koper krijgt een duidelijk beeld van de situatie.’ Het Kamerlid hoopt dat die incentive eigenaars van gebouwen met een slechte score ertoe aanzet om daar verandering in te brengen: ‘Het is ook in het belang van de eigenaars, zij krijgen een energiezuiniger gebouw en een appartement dat meer waard is.’

Renovatieplicht

Toch kunnen weigerachtige eigenaars ook op andere manieren tot renoveren worden aangezet. In het Vlaams Gewest bestaat sinds dit jaar de renovatieplicht. Woningen met een energielabel E of F moeten binnen de vijf jaar opgewaardeerd worden naar label D of beter. Verduyckt vindt dat een doeltreffende maatregel: ‘Ik ben voorstander van een strengere renovatieplicht, maar dat is een bevoegdheid van de gewesten. Ik doe wat ik kan op het federale niveau.’

Het wetsvoorstel zou ook komaf maken met de regeling voor reservekapitaal. Vandaag zijn eigenaars verplicht om vijf procent van de onderhoudsuitgaven van het vorige jaar voor te behouden voor onverwachte kosten. ‘Alle syndici zeggen mij dat het bedrag te laag is. Ons voorstel koppelt het reservekapitaal aan de doelen in het verplichte onderhoudsplan.’

De Unie van Syndici reageert verbaasd op het wetsvoorstel. Ze laten weten dat veel zaken die daarin staan opgenomen vandaag al mogelijk zijn. Zo kunnen mede-eigenaars nu al online vergaderen en kunnen ze al als rechtspersonen leningen voor verbouwingen afsluiten.

Ook moet een syndicus nu al verwachte buitengewone kosten inschatten. ‘Het klopt dat veel van de praktijken vandaag al kunnen, maar wij wilden die – ook op vraag van de sector – in de wet verankeren’, reageert Verduyckt.