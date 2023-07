Nederland versus de Verenigde Staten: de langverwachte revanche

De Verenigde Staten en Nederland staan donderdagnacht om 3.00 uur opnieuw tegenover elkaar op het WK voetbal. De Oranje Leeuwinnen zijn uit op revanche, na twee nederlagen tegen de VS in de finale van het WK 2019 en in de kwartfinales van de Olympische Spelen in 2021. Derde keer, goede keer?

De langverwachte clash tussen Nederland en de Verenigde Staten haalt voor de Oranje Leeuwinnen vooral pijnlijke herinneringen naar boven. Op de twee belangrijkste momenten in hun geschiedenis kon het Nederlands elftal de overwinning niet thuisbrengen. Vier jaar geleden verloren ze met 2-0 de finale van het WK. Twee jaar geleden schakelden de VS hen uit in de kwartfinales op de Olympische Spelen in Tokio, na strafschoppen.

Nu is de overwinning net iets minder belangrijk voor het verdere verloop van het toernooi, maar beide teams willen zich van groepswinst verzekeren. Bovendien kan winst tegen de aartsrivaal wonderen doen voor het Nederlandse moreel.

Voorbeeld van modern vrouwenvoetbal

Volgens de Nederlandse bondscoach Andries Jonker wordt de match ‘een voorbeeld van modern vrouwenvoetbal. Het wordt een gevecht van de eerste tot de laatste minuut, met teams die willen strijden, maar die allebei geen angst hebben’, vertelde hij aan Reuters. ‘We hebben allebei winst nodig omdat we beiden bovenaan groep E willen eindigen.’

In de eerste groepswedstrijd kon Nederland met 1-0 winnen van debutant Portugal. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam van verdediger Stefanie van der Gragt, die na een hoekschop met haar hoofd kon scoren.

De Oranje Leeuwinnen moeten dit toernooi de topscorer aller tijden Vivianne Miedema missen, die niet op tijd kon herstellen van een kruisbandblessure. Nu moeten ze het tegen de Verenigde Staten ook doen zonder spits Lineth Beerensteyn, die op het einde van de wedstrijd tegen Portugal een enkelblessure opliep.

Lineth Beerensteyn verliet zondag op krukken het stadion. — © afp

Middenvelder Jackie Groenen vertelde op de Nederlandse persconferentie dat zij en haar teamgenoten zich proberen te focussen op het heden. ‘We proberen niet stil te staan bij wat geweest is. We weten allemaal dat Amerika een van de beste teams ter wereld is. Ze hebben nog steeds zoveel kwaliteit op het veld, maar wij zijn ook groeiende. Dat maakt het verschil.’

VS willen nummer drie op een rij

Ook de Verenigde Staten konden hun openingswedstrijd winnen tegen debutant Vietnam (3-0). Bij de regerende wereldkampioen zullen ze wel proberen hun afwerkingsvermogen te verbeteren, nadat slechts 7 van de 26 pogingen tussen de palen waren beland. Alex Morgan, die in de eerste helft een penalty miste, gaf toe dat er ruimte is voor verbetering.

‘We zagen veel glimpen van ons potentieel, maar ik heb het gevoel dat we niet altijd klikten op het veld. Sommige spelmomenten waren een beetje geforceerd of gehaast’, vertelde Morgan aan Reuters. ‘We weten dat we tegen Nederland op ons best moeten zijn. Dat wordt een ongelooflijk moeilijke wedstrijd, een hele uitdaging.’

Alex Morgan dinsdag op de persconferentie. — © afp

De Amerikaanse speelsters zijn gebrand op een ongeëvenaarde derde wereldtitel op rij, maar ze spelen dit WK met een heel andere ploeg dan vier jaar geleden. Naast de ervaren veteranen, zoals Morgan en Megan Rapinoe, zitten er veertien WK-debutanten in de selectie. In vergelijking met de Nederlandse tegenstanders hebben de VS dus minder ervaring om uit te putten.

‘Hun ervaring kan een voordeel zijn, maar de onbekendheid en onvoorspelbaarheid van onze ploeg kan ook een voordeel zijn’, zei de Amerikaanse bondscoach Vlatko Andonovski. ‘De jonge spelers die op het veld staan, spelen heel vrij. Ze zijn niet gestresseerd.’