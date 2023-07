Hoge bloeddruk? Doe wat meer aan planking!

U kreeg het advies dat wandelen, lopen of fietsen uw hoge bloeddruk omlaag zou krijgen? Recent onderzoek toont aan dat die suggesties een update nodig hebben.

Een studie in the British Journal of Sports Medicine met 16.000 proefpersonen bewees dat sporten in ieder geval doeltreffend is tegen een hoge bloeddruk, maar muursquats en planking blijken productiever dan aerobische, dus lange trainingen.

Isometrische oefeningen, zoals planking, zijn ontworpen om kracht te ontwikkelen zonder spieren of gewrichten te bewegen. De plankpositie, die lijkt op een push-up, met de ellebogen direct onder de schouders en de benen uitgestrekt, versterkt de buikspieren. U moet het wel 2 minuten volhouden om effect te voelen.

Bij de muursquat worden de voeten ongeveer 60 cm van de muur geplaatst en gaat u zowaar neerzitten op een denkbeeldige stoel. Ook die positie moet u 2 minuten aanhouden.

De druk die de training op het lichaam uitoefent, verschilt radicaal van wandelen, lopen of fietsen, zegt onderzoeker Jamie O’Driscoll van de Canterbury Christ Church University. ‘Als u het 2 minuten volhoudt, zorgt de verhoogde druk in de spieren voor een vlotte bloedsomloop.’ Op voorwaarde dat je niet vergeet te ademen, voegt O’Driscoll eraan toe.

Een hoge bloeddruk bedreigt de bloedvaten, het hart en andere organen. Daarmee stijgt het risico op onder meer hartaanvallen en beroertes. (yda)