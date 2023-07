Zijn romans over Benito Mussolini vliegen over de toonbank. Onder een Toscaanse olijfboom vertelt Antonio Scurati dat de ‘leegte’ van de dictator hem superieur maakte. ‘Mussolini had geen principes. Zo kon hij zich laten vollopen met l’umore, de stemming van het moment. Net wat rechts-populisten ook nu doen.’