Danone schrijft Russische activiteiten af (maar blijft dankzij prijsinflatie fors winst maken)

De verliezen van Danone in Rusland worden ruimschoots goedgemaakt door hoger dan verwachte opbrengsten elders in het bedrijf. — © epa-efe

Danone slikt de bittere pil in Rusland financieel door met een extra afschrijving van 200 miljoen euro. Maar de multinational slaagt er moeiteloos in om de factuur daarvoor door te schuiven naar de consument.

De Franse zuivelreus Danone, bekend van merken als Danio, Activia, Alpro en Evian, schrijft ongeveer 200 miljoen euro extra aan bezittingen in Rusland af, nadat het Kremlin de Russische tak van het bedrijf eerder deze maand volkomen onverwacht nationaliseerde en Poetin de leiding ervan doorschoof naar de neef van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov.

Danone had in oktober vorig jaar nochtans aangekondigd zijn Russische tak te willen verkopen. Dat kon alleen mits een forse korting die het Kremlin juridisch had opgelegd. Daarom schreef de Franse multinational vorig jaar al bijna een half miljard euro af op zijn Russische activiteiten. Het totale verlies in Rusland komt voor Danone tot dusver uit op ruwweg 700 miljoen euro. De zuivelreus blijft ondertussen juridisch onderzoeken hoe het zijn Russische belangen – waarvan het naar eigen zeggen nog altijd de rechtmatige eigenaar is – het best kan beschermen.

Minder volume, hogere prijzen

Echt wakker liggen de aandeelhouders daar wellicht niet van. De verliezen in Rusland worden ruimschoots goedgemaakt door hoger dan verwachte opbrengsten elders in het bedrijf. Danone mag in het tweede kwartaal dan wel minder verkocht hebben (in Europa daalde de omzet met ruim 5 procent) de multinational haalde daar wel meer omzet en winst uit, simpelweg omdat het de prijzen van zijn producten fors blijft opkrikken, gemiddeld met 8,7 procent en zelfs met 11,7 procent in Europa.

De omzet van Danone groeide daardoor met 2,4 procent naar ruim 7,2 miljard euro. Op vergelijkbare basis steeg de omzet zelfs met 6,4 procent. Onder de streep blijft daardoor een winst van 1,1 miljard over, een stijging met 7,8 procent.