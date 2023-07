Duinen wandelen. Met wind en tijd schuiven ze ongemerkt op en veranderen ze van vorm. Met mensen is het soms net zo. In de luwte van de voorbije jaren werd Heleen Debruyne moeder, ontpopte Freya Van den Bossche zich tot psycholoog en vonden beiden onverwacht een al even onverwachte liefde. ‘Ik vind het mooi dat je als mens blijft evolueren.’