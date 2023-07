Energieregulator houdt de boot van hogere nettarieven af

In een mededeling naar aanleiding van zijn halfjaarresultaten zegt Elia dat het van cruciaal belang is dat de Belgische energieregulator een fair rendement garandeert om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen voor de energietransitie. Die transitie zet bovendien sneller door dan verwacht, zegt Elia.

De Belgische hoogspanningsbeheerder wijst erop dat het zowel in ons land als in Duitsland voor ‘enorme infrastructuurinvesteringen’ staat. De elektriciteitsnetten moeten worden afgestemd op de omschakeling van grote elektriciteitscentrales naar veel meer verspreide hernieuwbare stroomproductie van voornamelijk zon en wind. Daarom moet het de komende jaren via leningen en kapitaalsverhogingen veel geld kunnen verzamelen.

De regulator in Duitsland zou volgens Elia wel bereid zijn om de nettarieven af te stemmen op de grote investeringsnood van de komende jaren. Daar heeft het bedrijf uitzicht op nettarieven waarvan het rendement voor belastingen stijgt van zo’n 5 procent naar zo’n 7 procent.

Maar in België verlopen de gesprekken met de energieregulator Creg moeizaam. ‘Op dit ogenblik kan er geen vooruitgang worden gerapporteerd’, luidt het in de toelichting over de halfjaarresultaten. Elia hoopt dat er in het najaar toch schot in de zaak komt.

In de eerste helft van 2023 investeerde Elia 299,8 miljoen euro in het Belgische en 521,5 miljoen euro in het Duitse net. Het Duitse investeringsbudget lag een kwart hoger dan tot voor kort werd vooropgesteld.