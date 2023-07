Elke dag moeten twee wanbetalers te voet naar huis

De FOD Financiën nam het voorbije halfjaar, bij controles met nummerplaatscanners langs de kant van de weg, 382 voertuigen in beslag. Reden? De eigenaar van het tegengehouden voertuig had nog openstaande verkeersboetes staan. Bestuurders krijgen bij zo’n controle – uitgevoerd door de douane – de keuze: het openstaande boetebedrag stante pede ophoesten, of een onmiddellijke inbeslagname van het voertuig.

Wie zijn auto daarna terug wil, moet binnen 30 dagen de boete hebben betaald. Anders verkoopt Financiën de auto openbaar. Dat gebeurt meer dan je zou denken: van die 382 aangeslagen auto’s worden er 212 openbaar verkocht, omdat de eigenaar de boete ook dan niet betaalde’, aldus Francis Adyns van de FOD Financiën.

De opbrengst van de openbare verkoop wordt aangewend om het openstaande boetebedrag in te vorderen, het resterende bedrag wordt aan de eigenaar overgemaakt. Het leverde het voorbije halfjaar bijna 1 miljoen euro op voor de schatkist. Zowel bij de FOD Justitie als de FOD Financiën wordt beklemtoond dat het om erg hardleerse wanbetalers gaat.

Vandaag zoekt Financiën langs de kant van de weg voornamelijk naar bestuurders die nog verkeersboetes hebben openstaan, vanaf begin volgend jaar wordt dat uitgebreid naar bestuurders die het alimentatiegeld voor hun kinderen niet betaalden of die belastingschulden hebben.