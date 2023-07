Belgische zwemmers raken op het WK niet aan hun beste tijden

In de reeksen werd Roos Vanotterdijk 29ste in 28”69. Voor een plaats in de halve finale was minstens 28”24 nodig. Haar Belgische record, dat ze zwom in februari, staat op 27”97. Met die tijd zou de achttienjarige Vanotterdijk een elfde plaats behaald hebben.

Op de 100 meter rugslag, die ze maandag zwom, kon ze ook niet haar beste tijd aanraken. Ze strandde toen op de 22ste plaats. Ook de vier andere Belgen die al individueel in actie kwamen – Valentine Dumont, Lucas Henveaux, Florine Gaspard en Alisée Pisane – zaten boven hun beste tijden. Met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar is het zorgwekkend dat de Belgen, die toch pieken naar dit toernooi, niet in de buurt komen van hun persoonlijke records.

Drie seconden boven Belgisch record

Woensdagochtend vond de eerste Belgische estafette plaats. Team België ­– met Stan Franckx (rugslag), Florine Gaspard (schoolslag), Valentine Dumont (vlinderslag) en Lucas Henveaux (vrije slag) – werd uitgeschakeld in de reeksen. Het viertal zwom in 3’54”06 naar een twintigste plaats. Het Belgische record staat bijna drie seconden scherper op 3’51”22.

Normaal had Vanotterdijk de 100 meter vlinderslag gezwommen in de estafette, maar ze besliste eerder op dit WK om de vlinderslag afstanden niet te zwemmen. Ze heeft nog te veel last van haar schouderblessure. Ze werd daardoor vervangen door Dumont. Vanotterdijks persoonlijk record op de 100 meter vlinderslag staat op 57”82. Dat van Dumont staat op 59”31.

Stan Franckx, Valentine Dumont, Florine Gaspard en Lucas Henveaux voor hun wedstrijd. — © belga

Donderdag zwemt Vanotterdijk nog de 100 meter vrije slag en de 4x200 meter vrije slag, en zaterdag de 50 meter vrije slag. Er stond ook gepland dat ze de 100 meter vlinderslag voor zich zou nemen in de 4x100 meter wisselslag bij de vrouwen op zondag. Het is afwachten of Vanotterdijk zal wisselen met Dumont, die normaal de vrije slag zwemt, of dat ze ervoor kiest om helemaal niet te zwemmen.

Verder komen nog vier Belgen individueel in actie: Noah De Schryver op de 200 meter schoolslag (donderdag), Alisée Pisane op 800 meter (vrijdag) en Florine Gaspard en Fleur Vermeiren op de 50 meter schoolslag (zaterdag).