Mariene biologen laten honderden gekweekte zeepaardjes vrij in zee

Meer dan 350 bedreigde zeepaardjes zijn dinsdag vrijgelaten in de Australische Chowder Bay in Sydney. Het gaat om witte zeepaardjes, die door het verdwijnen van hun natuurlijke habitat steeds met minder en minder zijn.

De witte zeepaardjes leven vooral in de buur van sponzen en zacht koraal, maar door de opwarming van de aarde komen die almaar minder voor. De vrijgelaten zeepaardjes zijn gemerkt, waardoor onderzoekers hun overleving in het wild kunnen volgen, aldus het Sydney Institute of Marine Science.