Ledematen van een vrouw gevonden in koelkast op Albertkanaal

Een man deed een lugubere ontdekking in het Luikse Hermalle-sous-Argenteau. Op het water van het Albertkanaal dreef een koelkast met daarin ledematen van een vrouw. De federale gerechtelijke politie van Luik voert een onderzoek.

In een koelkast die op het Albertkanaal dreef ter hoogte van Hermalle-sous-Argenteau zijn dinsdag de armen en benen van een vrouw aangetroffen. Dat bevestigt het parket van Luik woensdagochtend aan persagentschap Belga, na nieuws van Sudinfo.

Nabij de brandweerkazerne en tegenover garage ‘Des Sports’ zou een voorbijganger dinsdag een koelkast zien drijven hebben in het Albertkanaal in een deelgemeente van Oupeye in de provincie Luik. De getuige slaagde erin het toestel zelf naar de oever te trekken, waarna hij een verdachte geur opmerkte. Hij besloot contact op te nemen met de lokale ordediensten en hield de koelkast aan de oever tot de agenten arriveerden.

Een team van de scheepvaartpolitie dat toevallig in de buurt was, arriveerde als eerste en haalde de koelkast uit het water. Toen de agenten het toestel openden, merkten ze vier menselijke ledematen op: twee armen en twee benen, afkomstig van een vrouw.

Een wetsdokter, het labo en de DVI (Disaster Victim Identification) kwamen dinsdag ter plaatse. Volgens de eerste vaststellingen behoren de ledematen toe aan eenzelfde persoon. De federale gerechtelijke politie van Luik onderzoekt de case.

Moeilijk onderzoek

Het zal niet evident zijn om te achterhalen waar de koelkast precies in het water werd gedropt. ‘Het onderzoek bevindt zich nog in de beginfase’, zegt Serge Fillot, de burgemeester van Oupeye. ‘Ik ben geschokt dat dergelijke gebeurtenissen in onze regio plaatsvinden. Als burgemeester en als mens hoop ik van harte dat de dader gepakt wordt en zich moet verantwoorden voor zijn daden.’