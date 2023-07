Grote brand op vrachtschip voor Nederlandse kust - Nieuw ‘geheim’ wapen tegen drugs in gevangenissen

1. Grote brand op vrachtschip met 3.000 auto’s boven Nederlandse waddeneiland Ameland, dreigt te zinken

Op een vrachtschip boven het Nederlandse waddeneiland Ameland is dinsdagavond even voor middernacht brand uitgebroken. Alle 23 bemanningsleden hebben het schip Fremantle Highway inmiddels verlaten, meldt een woordvoerster van de Nederlandse kustwacht in de nacht van dinsdag op woensdag aan het Nederlandse persagentschap ANP. Hoe ze eraan toe zijn, is nog onbekend. Een deel van hen is overboord gesprongen en opgepikt door schepen die te hulp schoten, de rest is met helikopters van de kustwacht van boord gehaald. Lees meer

2. Nieuw ‘geheim’ wapen tegen drugs in gevangenissen

De gevangenissen testen een ‘innovatieve’ manier uit om drugs buiten te houden. De techniek zou efficiënter zijn dan drugshonden. Om veiligheidsredenen kan men bij Justitie niet veel kwijt over het ‘veelbelovende’ drugsdetectiesysteem dat op dit moment in enkele Belgische gevangenissen wordt uitgetest. Lees meer