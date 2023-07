Wisselend bewolkt weer

Woensdag is het wisselend bewolkt met eerst nog een paar lokale buien, vooral dan over het centrum en het oosten van het land waar een donderslag niet uitgesloten is. In de namiddag wordt het overwegend droog vanaf het westen met bredere opklaringen.

De maxima liggen tussen 17 graden in de Ardennen, 20 graden aan zee en 21 of 22 graden in de meeste andere streken. De westenwind waait overwegend matig. Dat meldt het KMI.

Donderdag is het zwaarbewolkt met vaak regen. Er kan lokaal flink wat neerslag vallen. Het is koel met maxima van maar 15 graden in de Hoge Ardennen tot 19 of 20 graden elders. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind met pieken tot 50 km/u. Aan zee is de wind soms krachtig met rukwinden tot 60 km/u.

Vrijdag gaat het eerst regenen. In de loop van de dag wordt de neerslag buiig met kans op lokaal onweer. Het is enkele graden zachter bij maxima van 20 tot 24 graden. Er waait een matige zuidwestenwind.

Zaterdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met buien. Lokaal onweer is mogelijk bij maxima van 20 tot 24 graden. Er waait een meestal matige en aan zee soms een vrij krachtige wind uit west tot zuidwest.

Zondag wisselen zon en wolken elkaar af. Tussendoor kunnen er nog enkele lichtere buien vallen. De maxima schommelen in het centrum rond 20 of 21 graden bij een strakke zuidwestenwind.

Begin volgende week verwachten we vanaf het westen en het zuidwesten opnieuw perioden van regen en buien. De maxima schommelen in de meeste streken maar rond 20 graden.