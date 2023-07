Gekoeld frambozensoepje met mascarponeroom

Gekoelde fruitsoep is een klassiek Scandinavisch toetje. Er worden dikwijls frambozen voor gebruikt, maar evengoed rabarber, blauwe bessen of kersen. Aarzel niet om vrij om te springen met de smaakmakers in dit recept. Wat telt, is het heerlijk koele fruitsoepje, waar een onweerstaanbaar romig wolkje in drijft.