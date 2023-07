Durf, tactiek en een beetje geluk: zo win je deze spellen

Doe je het of doe je het niet? Joost Vande Winkel kiest vier spellen waarin je net genoeg risico’s moet nemen. Waag je je te ver of heb je gewoon pech, dan zijn draken, piraten en vangrails je lot.

Clank!

Slapende drakenbijten niet

In Clank! dalen twee tot vier avonturiers af in de kerkers onder Dragon’s Keep, op zoek naar de verborgen schatten van draak Nictothraxian (Nicki voor de vrienden, aldus de spelregels). Hoe dieper je je waagt, hoe kostbaarder de artefacten die je kunt aantreffen, maar hoe groter ook de kans om ‘clank’ of lawaai te maken en zo de draak te wekken uit zijn slaap.

Clank! laat je voortdurend risico’s afwegen. Neem je die kaart die je veel sterker maakt, maar tegelijk extra ‘clank’ oplevert? Riskeer je om de draak te wekken in de hoop dat die een andere speler aanvalt? Ga je nog dieper in de kerkers, op zoek naar grotere schatten, of is het tijd om terug te keren? Zodra de eerste speler weer bovengronds komt, start een laatste en spannende race om nog levend te ontsnappen uit de diepten onder het kasteel.

Een thematisch sterk uitgewerkt spel met mooi artwork, waarbij je niet alleen je eigen weg gaat, maar ook goed in de gaten moet houden wat je tegenstanders ondertussen uitspoken. Erg competitieve spelers zullen de geluksfactor misschien iets te hoog vinden, maar dit spel kan toch jong en oud bekoren. Wie niet van het fantasythema houdt, vindt hetzelfde spel met nog meer uitroeptekens in de sciencefiction-variant Clank! In! Space!

Clank!, Renegade, 2 tot 4 spelers,

60-90 minuten.

Can’t stop

Gokkend naar de top

In Can’t stop proberen de spelers om ter snelst een berg te beklimmen. Er zijn elf paden die elk naar een bergtop leiden. Als speler gooi je met vier dobbelstenen en je combineert de waarden zoals je wilt in twee paren. Je drie bergbeklimmers gaan een stap omhoog per combinatie die je op die manier vormt. Je kunt blijven gooien zolang je wilt, maar als je met je laatste worp niet minstens één bergbeklimmer vooruit kunt helpen, gaat je beurt verloren en moeten ze alle drie terug naar het basiskamp (de positie na je vorige beurt). De spelers moeten in dit spel voortdurend beslissen: verder dobbelen of stoppen. Door verstandig te combineren, een snuifje tactiek en natuurlijk ook een portie geluk bij het dobbelen moeten de spelers proberen om als eerste drie bergtoppen van drie bergroutes te bezetten.

Als een spel na meer dan veertig jaar nog altijd in de handel te verkrijgen is, wil dat wel wat zeggen. Can’t stop is even eenvoudig als aanstekelijk en even verslavend als spannend. Terzijde: de eerste edities met het STOP-verkeersbord als speelveld zijn veel mooier dan de recentere uitgave met neopreen speelmat. Niet twijfelen dus als je op een rommelmarkt of in de kringwinkel een oud exemplaar ziet liggen!

Can’t stop, Franjos, 2 tot 4 spelers,

15 minuten

Port royal

Piraten in de zondigste stad ter wereld

Port Royal is momenteel een kleine haven in Jamaica, maar was in de 17de eeuw ‘de rijkste en zondigste stad ter wereld’, een beruchte uitvalsbasis voor piraten in de Caraïbische zee. In het gelijknamige spel proberen de hebzuchtige spelers zo veel mogelijk van die rijkdom mee te pikken, de andere hoofdzonden spelen niet mee.

In Port Royal draait de actieve speler een voor een kaarten om, die dan verschijnen als schepen in de haven, huurlingen die je kunt aanwerven, expedities die je goud zullen opleveren, maar ook ambtenaren die je rijkdom willen belasten. Hoe meer kaarten je durft om te draaien, hoe groter de beloning, maar als je je onvoldoende kunt verdedigen wanneer een tweede schip van dezelfde kleur in de haven verschijnt, verlies je je beurt.

Aanvankelijk sta je er helemaal alleen voor, maar de huurlingen en schepen die je in eerdere beurten verzamelt, versterken je positie in de volgende rondes. De laatste ronde start zodra iemand twaalf overwinningspunten behaalt.

Geen spelbord, geen muntstukken of andere tokens: Port Royal bestaat uit 120 kaarten, die tegelijk dienstdoen als goudstukken, de schepen in de haven, de personages die je inhuurt, bepaalde gebeurtenissen in het spel, overwinningspunten. Een heerlijk compact spel, snel op tafel gelegd, ideaal om mee te nemen op vakantie of zelfs op café.

Port Royal, 999 Games, 2 tot 5 spelers,

30-60 minuten.

Rallyman gt

Piepende banden op het spelbord

Grommende motoren, piepende banden en de geur van verbrand rubber in de lucht. Rallyman GT brengt de sfeer van Michel Vaillant in een spannend spel waarin je dobbelt om je wagen als eerste over de streep te krijgen. Zes dobbelstenen vormen de versnellingen van je wagen en helpen je vooruit op het circuit. Elke dobbelsteen mag per beurt maar één keer gebruikt worden, en je moet ze in stijgende of dalende waarden gebruiken. Nog eens zes andere dobbelstenen helpen je om je snelheid te bewaren, te remmen waar nodig of sneller te accelereren. Elke dobbelsteen heeft ook een aantal gevaarsymbolen. Als je er daar te veel van gooit, verlies je de controle over je wagen. Snelheidsbeperkingen op uitdagende stukken belonen op een slimme manier de speler die de bochten op de beste manier weet aan te snijden.

Rallyman GT creëert met een handvol dobbelstenen en een set eenvoudige regels een spannend racespel met een goed evenwicht tussen geluk en tactiek. Je wilt natuurlijk de snelste van het circuit zijn en dat lukt niet zonder hier en daar een stevige portie lef, maar wie alleen gas wil geven en niet goed plant en schakelt, raakt onvermijdelijk achterop of vliegt uit de bocht.

Je maakt in dit spel met zeshoekige tegels je eigen racetrack en dat is de helft van het plezier, bovendien kun je op die manier zelf perfect kiezen hoe kort of lang een spel mag duren. Rallyman GT kan gespeeld worden met zes spelers, maar wordt dan iets te langdradig en chaotisch, het spel komt volgens mij beter tot zijn recht met maximum vier personen.

Rallyman GT, Holy Grail Games, 1 tot 6 spelers,

45-60 minuten.