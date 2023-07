Politiegeweld tegen betogers neemt overal toe, ook in ons land. — © Kristof Vadino

De stemming over het wetsontwerp-Van Quickenborne, waardoor we een beteugeling van het recht op protest riskeren, is uitgesteld tot het najaar. Zo rest er nog tijd om te beseffen wat er op het spel staat, schrijft Veerle Verleyen.