Tyshawn Sorey: jazzdrummer met veel facetten

TYSHAWN SOREY TRIO Continuing Pi Recordings

Het muzikale universum van Tyshawn Sorey reikt van modern klassiek over hiphop tot freejazz. Met zijn trio keert de Amerikaanse drummer (en professor in Philadelphia) graag terug naar de hardbop van de jaren 60, om die creatief, maar met respect voor de traditie, te herwerken.

Sorey, bassist Matt Brewer en pianist Aaron Diehl (die u kent van bij zangeres Cécile McLorin Salvant) spelen vier lang uitgesponnen nummers, van grootheden als Wayne Shorter en Ahmad Jamal, die ons de jongste maanden zijn ontvallen. Maar de plaat is in de eerste plaats opgedragen aan de in 2019 overleden pianist Harold Mabern, een van Sorey’s leermeesters. Van hem speelt het trio ‘In what direction are you headed’, een stuk uit de allerlaatste plaat van de legendarische Lee Morgan. Anders dan op Mesmerism, hun vorige plaat samen, gaat het trio hier veel breedvoeriger tewerk. Sterke jazz van een sterke band. Wat hij ook speelt, Sorey staat altijd garant voor topkwaliteit.(pdb)