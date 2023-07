Overzicht | De uitspraken van de jury over elk van de tien beklaagden

1. Oussama Atar (39) alias Abou Ahmed (al Iraqi): schuldig aan moord en poging tot moord als leider van een terroristische organisatie.

© belga

De ­belangrijkste veroordeelde is meteen ook de grote afwezige. Atar is allicht om het leven gekomen in november 2017 bij een droneaanval van Amerikaanse troepen in Noord-Syrië. Maar omdat er geen bewijs is geleverd van zijn dood, stond hij bij verstek terecht. Volgens de jury is het bewezen dat Atar vanuit ­Raqqa, Syrië, de aanslagenreeks van IS in Europa – en dus ook de aanslagen van Brussel en Zaventem – heeft gepland. Hij zou de man zijn achter het alias ‘Abou Ahmed’, de man met wie de terroristen vanuit hun Brusselse safehouses overlegden in Syrië.

Atar was een van de anciensvan het Belgische jihadisme. In december 2013 vertrok hij ­naar Syrië. Sinds 2014 stond Atar in Syrië aan het hoofd van Liwas as Saddiq, de brigade van IS die de terreur­aanslagen in het kalifaat plande. Later kreeg Atar ‘de verantwoordelijkheid’ om terreuraanvallen te plannen buiten Irak en Syrië, dus ook in Europa. Atar werd in Parijs al bij verstek tot levenslang veroordeeld als organisator van de aanslagen in Parijs.

2. Mohamed Abrini (38) alias Abou Yahya of ‘Brioche’: schuldig aan moord en poging tot moord als lid van een terroristische organisatie.

© belga

Mohamed Abrini, de ‘man met het hoedje’, vluchtte op 22 maart 2016 te voet weg van de lucht­haven van Zaventem, terwijl twee zelfmoordterroristen, Najim ­Laachraoui en Ibrahim El Bakraoui, zich er lieten ontploffen. Abrini had samen met de twee anderen vanuit Schaarbeek een taxi naar de luchthaven genomen. Ook hij had een bom bij zich, maar hij liet die niet ontploffen en sloeg op de vlucht. Hij werd op 8 april 2022 opgepakt.

Volgens de jury is hij mededader aan de aanslagen van Zaventem. Abrini was niet alleen aanwezig op de luchthaven, hij maakte ook mee de explosieven klaar die gebruikt werden. Abrini was ook betrokken bij de voorbereidingen van de aanslagen van ­Parijs. In Parijs werd hij tot levenslang veroordeeld.

3. Osama Krayem (31) alias Abou Omar: schuldig aan moord en poging tot moord als lid van een terroristische organisatie

© belga

Op 22 maart 2016 vertrok Krayem samen met Khalid El Bakraoui met een rugzak vol springstof naar de metro. In tegenstelling tot El Bakraoui blies Krayem zichzelf uiteindelijk niet op. De jury veroordeelde Krayem als mededader aan de aanslagen. Op het proces bleek dat Krayem de dagen voor de aanslagen ook de plastiek vuilnisbakken en rugzakken kocht waar de bommen in zaten.

Krayem heeft de Zweedse nationaliteit. Hij groeide op in Malmö als zoon van twee Palestijnse ­ouders. Krayem radicaliseerde in 2013 op het internet en vertrok in augustus 2014 naar Syrië. Daar nam hij onder meer deel aan de gruwelijke executie van een Jordaanse piloot die ­levend werd verbrand. Hij werd in Parijs ook al veroordeeld tot 30 jaar cel.

4. Salah Abdeslam (34) alias Abou Abderrahman: schuldig aan terroristische moord en poging tot moord als lid van een terroristische organisatie

© belga

Abdeslam werd vier dagen voor de aanslagen van Zaventem en Brussel opgepakt en nam dus niet deel aan de aanslagen zelf. Hij pleitte onschuldig op het proces. Maar toch oordeelde de jury dat hij samen met de anderen schuldig is aan de aanslagen van Brussel en Zaventem. Abdeslam zat maandenlang ­ondergedoken met de ­terroristen die de aanslagen pleegden. Het was zijn arrestatie die de resterende terroristen ertoe aanzette in actie te komen.

Abdeslam werd in ons land al eerder veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij op 15 maart 2016 in de Driesstraat in Vorst, toen de politie het safehouse ontdekte waar hij verscholen zat. In Parijs was hij de enige terrorist die de aanslagen overleefde. Hij werd er veroordeeld tot levenslang.

5. Sofien Ayari (29) alias Abou Hamza: niet schuldig aan moord en poging tot moord als lid van een terroristische organisatie. Wel lid van terroristische organisatie.

© belga

De Tunesiër Sofien Ayari werd op 18 maart 2016 samen met Salah ­Abdeslam opgepakt in Sint-Jans-Molenbeek. Hij pleitte net als Abdeslam onschuldig aan de aanslagen van Brussel en Zaventem omdat hij in de gevangenis zat op het moment dat ze gepleegd werden. De jury volgde zijn redenering. Hij radicaliseerde in 2013 en vertrok in 2015 vanuit ­Tunesië naar Syrië, tegen de zin van zijn familie. Ayari heeft geen enkele link met ons land, maar kwam met de hulp van ­Osama Krayem vanuit Syrië ons land binnen via de vluchtelingenroute.

Hij werd in Parijs tot 30 jaar cel veroordeeld. In ons land werd hij samen met Salah Abdeslam al tot 20 jaar cel veroordeeld voor zijn rol in de schietpartij in Vorst, waarbij één terrorist (Mohamed Belkaïd) werd doodgeschoten en verschillende politiemensen gewond raakten.

6. Ali El Haddad Asufi (38): schuldig aan moord en poging tot moord als lid van een terroristische organisatie

© belga

Hij was sinds zijn jeugd een goede vriend van Ibrahim El Bakraoui, een van de kamikazes op de luchthaven. Op het moment van de aanslagen werkte Ali El Haddad Asufi bij een bedrijf dat de catering verzorgde op de luchthaven van Zaventem. Asufi laadde maaltijden op vliegtuigen. Hij werd in Parijs tot tien jaar cel veroordeeld omdat hij de terroristen aan wapens zou geholpen hebben. Maar in Brussel krijgt hij nu helemaal de volle laag.

Uit het onderzoek bleek dat hij verschillende keren langs ging in de safehouses van de terroristen toen die daar verborgen zaten. Hij zou ook een bezwarende USB-stick verborgen hebben voor de politie. Volgens de speurders heeft hij ook actief gezocht naar wapens. El Haddad Asufi zou ook de terroristen ­getipt hebben waar exact op de luchthaven de vluchten naar de Verenigde Staten, Israël en ­Rusland vertrokken.

7. Bilal El Makhoukhi (32) alias Abou Imran: schuldig aan moord en poging tot moord als lid van een terroristische organisatie

© belga

Hij is veroordeeld omdat hij in verschillende safehouses van de terroristen is geweest toen die er zaten. Zijn DNA werd op verschillende plaatsen teruggevonden. Hij zou ook de zware wapens, zoals machinegeweren, die in de safehouses waren maar die de terroristen nooit hebben ­gebruikt, achteraf verborgen hebben. De wapens werden nooit gevonden, maar El Makhoukhi bekende op het proces dat hij ze aan iemand heeft gegeven. Aan wie heeft hij nooit willen zeggen, ook niet op het proces.

El Makhoukhi raakte via ­Sharia4Belgium betrokken bij de radicale islam. In 2012 vertrok hij naar Syrië, waar hij in de gevechten een been verloor. Terug in ­België werd hij in januari 2015 ­veroordeeld op het grote ­Sharia4­Belgium-proces. El Makhoukhi was een goeie vriend van de broers El Bakraoui, van Najim Laachraoui en van Hervé Bayingana Muhirwa. De advocaten van El Makhoukhi hadden gevraagd aan de jury om hem te beoordelen volgens het oorlogsrecht als ‘soldaat van IS’, maar daar ging de jury niet op in.

8. Hervé Bayingana Muhirwa (38) : schuldig als lid van een terroristische organisatie

© belga

Hervé Bayingana Muhirwa, van oorsprong Rwandees maar in ­Brussel opgegroeid, werd door zijn vriend Bilal El Makhoukhi in de ­terreurcel binnengebracht. Hij bracht met zijn wagen verschillende terroristen van het ene safehouse naar het andere. Zowel ­Krayem als Abrini verbleven vlak voor én vlak na de aanslagen in het appartement van Bayingana. Op 8 april werd Krayem samen met Bayingana opgepakt in diens auto. Zowel Krayem als Abrini houden vol dat Bayingana niets wist van de aanslagplannen. Ook hijzelf is dat tijdens het proces hardnekkig blijven ontkennen. De jury volgde hem.

9. Smail (38) en 10. Ibrahim (35) Farisi: vrijgesproken

Smail Farisi onderverhuurde zijn appartement in de Kazernenlaan in Etterbeek aan zijn goeie vriend Khalid El Bakraoui. Vanuit dat ­appartement vertrokken El ­Bakraoui en Krayem, de terroristen van de metro, op 22 maart om hun aanslag te plegen.

Op 23 en 25 maart maakten de beide broers Farisi het appartement helemaal leeg en poetsten het grondig. Allebei zeiden ­ze tijdens het onderzoek dat ze vooraf nooit ­geweten hebben wat El Bakraoui van plan was geweest. Maar ze belden na de aanslagen niet naar de politie. Beide broers werden helemaal vrijgesproken, zoals ook de aanklager had gevraagd.