Andrew Bird improviseert zonder grasmachines

ANDREW BIRD Outside problems Loma Vista

Tuineigenaars herkennen zich vast wel in de ergernis van Andrew Bird: net wanneer je even wilt genieten van de residentiële rust en aangeplante natuur, trekt er wel iemand een grasmachine in gang of blijkt het ook uitstekend weer om de hakselaar aan het werk te zetten. Die overijverige tuintoestellen maakten dat Amerikaanse folky Andrew Bird voor de opnames van het vorig jaar uitgebrachte Inside problems noodgedwongen naar binnen trok. Voor opvolger of pendant Outside problems trok Bird de natuur in, waar hij zijn improvisaties wel buiten kon opnemen.

Verschillende elementen en melodietjes keren terug, zij het zonder zang. Zo ontstaat er in de buitenlucht een prima kamerpopplaatje, vergezeld van spaarzaam gefluit van Bird zelf. Wie zichzelf tijdens de luchtige instrumentale liedjes wil entertainen, kan altijd de referenties proberen spotten. (mg)