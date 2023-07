Sammy Mahdi (plus 15 kilo!): ‘De liefde gaat door de maag, hé’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Sabotage (1)

‘A propos: ik ben nog geen jaar samen met mijn vriendin, maar in die tijd ben ik al 15 kilo bijgekomen. De liefde gaat door de maag, hè? Ik heb alleszins al de opdracht gekregen om wat vaker naar Basic Fit te gaan (lacht). Niet erg, want ik kan er wel van genieten om fysiek tot het uiterste te gaan.’ In Humo doet CD&V-voorzitter Sammy Mahdi een bekentenis die we niet meteen van hem verwachtten. Niet alleen de gym geeft hem ‘het hoogste lichamelijke genot’, dat kan ook een sessie bij de osteopaat zijn.

Sabotage (2)

Dat Georges-Louis Bouchez door het leven gaat als de vermeende saboteur van premier Alexander De Croo (Open VLD) werd vorige week geïllustreerd door de manier waarop hij de fiscale hervorming torpedeerde. Ondertussen spijkert de MR-voorzitter stevig aan zijn Nederlands. Zo bezocht hij maandag Tien om te zien in Middelkerke. Zingen deed hij (nog) niet, wel maakte hij een praatje met Helmut Lotti en Regi.

Sabotage (3)

Wie op zoek gaat naar de reden van die plotse gewichtstoename, moet niet lang zoeken. Mahdi is verslingerd aan de Big Mac. ‘Als ik twee uur vrij heb en er is een McDonald’s in de buurt: I’m there. En al die poespas is voor mij niet nodig: ik verkies de eenvoudigste Big Mac, die van de vroegere eurodeal, zeg maar. Een jaar of tien geleden kon je bij McDonald’s voor 1 euro een hamburger kopen. Je had er zelfs een aparte kassa voor, waar ik vaak heb staan aanschuiven om twee eurodeals te knallen – eentje was niet genoeg.’

Sabotage (4)

Sabotage! Neen, chantage! Op de verontwaardiging van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) staat geen maat. Zijn ontwerp voor de werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit raakt maar niet goedgekeurd. Vorige week stuurde de Kamer zijn ontwerp voor de vijfde keer naar de Raad van State voor advies. Hij ziet de schuld vooral bij de N-VA. Die zou volgens hem de bescherming van gegevens willen communautariseren.

Sabotage (5)

Op de vraag ‘ben je een lezer?’, antwoordt Sammy ‘sabotage’ Mahdi bevestigend. ‘’t Is te zeggen: in theorie.’ Het drukke bestaan van een CD&V-voorzitter komt ook met een nadeel. ‘Da’s de prijs van de job: als ik ’s avonds thuiskom en een boek uit de kast trek, sukkel ik al na een halve pagina in slaap. Ik kijk altijd enorm uit naar de vakanties: alleen dan slaag ik erin om boeken uit te lezen.’ Toch ligt er ‘nog niks’ klaar.