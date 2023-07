Zoektocht naar kleuter Émile wordt hervat

De eerste zoektocht in Le Haut Vernet — © AFP

Vanmorgen is in het piepkleine Franse dorp Le Haut Vernet een nieuwe zoekactie op touw gezet naar kleuter Émile (2,5 jaar). Daarvoor werden drones ingezet, maar ook speurhonden die gespecialiseerd zijn in het opsporen van menselijke resten. Dat heeft de politie gemeld.

Émile zou de vakantie doorbrengen bij zijn grootouders in Le Haut Vernet, maar verdween op acht juli uit hun tuin. De politie onderzocht toen alle dertig huizen in het dorpje. Elke bewoner werd ondervraagd en elk voertuig geïnspecteerd.

Tot dan toe werd geen enkele hypothese uitgesloten. De jongen is volgens zijn familie een stevige stapper, en ook de mogelijkheid van een wolf of grote vogel werd besproken. Daarnaast werden scenario’s zoals een ontvoering of ongeval niet uitgesloten.

Vanwege de complexiteit van de zaak kondigde de procureur van Digne-les-Bains aan dat een gerechtelijk onderzoek geopend zou worden, met twee onderzoeksrechters uit Aix-en-Provence.

De zoekacties werden vijf dagen later stopgezet om te focussen op dataverwerking en -analyse. Concreet: telefoongegevens van zendmasten ophalen, videobeelden analyseren, nummerplaten natrekken en het strafrechterlijk verleden van bewoners uitkammen. Zelfs sigarettenpeuken zouden in beslag genomen worden om het DNA te onderzoeken.

Hoelang de nieuwe zoektocht zal duren is nog niet duidelijk.