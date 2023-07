Is het protest of is het kunst?

Zag u ook die foto van het protest tegen de justitiehervorming die het uiterst rechtse kabinet van Benjamin Netanyahu wil doordrukken in Israël? Het zet het land al maanden in rep en roer, en de tegenstanders mobiliseren massaal en zwaaien daarbij niet zelden met de Israëlische vlag. Vanuit de lucht gezien leek de ‘mars op Jeruzalem’ wel een meanderende rivier. Dat deed dan weer denken aan het project Over the river van de Amerikaanse inpakkunstenaar Christo, die de Arkansas River in Colorado over een strook van 70 kilometer wou bedekken met een zilveren luifel. Hij was al twintig jaar bezig met het project toen Donald Trump president werd. Uit protest tegen die verkiezing zette hij de uitvoering ervan in 2017 stop. Maar waar hij stopte, lijken ze in Israël nu verder te gaan; als een kolkende rivier.(fvo)

Over the river’, Christo, 2005. — © Christo