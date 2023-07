Cut Worms hult verlies van onschuld in een prettige sixtiesgloed

Cut Worms Cut Worms Jagjaguwar

Cut Worms is de pierige nom de plume van Max Clarke. De New Yorkse singer-songwriter is een wandelend anachronisme: zijn songs zijn gemarineerd in hetzelfde klankbad waar destijds The Byrds en The Beach Boys hun waren in weekten. Een snuif folk en country, dromerige pedal steel, melodieën met een Buddy Holly-bril en af en toe zonevreemde blaasinstrumenten. ‘Is it magic?’ vraagt hij zichzelf af met een Everly Brothers-harmonie. ‘Take it and smile’ zoomt ‘all the pain’ en ‘all the sadness’ af met mineurakkoorden en een zoemend orgeltje, elders weegt hij aanwassende levenswijsheden af tegenover verlies van onschuld. Sterke songs weerhouden Clarke ervan louter een lauwe doordruk te zijn van weleer. Soms wens je hem dan weer de avontuurlijke arrangementen toe van gelijkgestemde retrofielen als Brian en Michael D’Addario van The Lemon Twigs, die niet toevallig hand-en-spandiensten verlenen aan ‘Don’t fade out’ en ‘Living inside’. Een prettige, zomerse sixtiesgloed, die af en toe wat dieper mocht snijden. (tzh)