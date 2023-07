‘Wrede boomermop’: gammel muurtje in Washington D.C. staat te koop voor 50.000 dollar

Op de foto is een huis met twee verdiepingen te zien. Maar dat is niet te koop. Ook geen kamer in het huis, of een parking onder het huis, of een stuk grond achter het huis. Nee, het gaat om een bakstenen muurtje van 50.000 dollar. En de bakstenen zijn niet eens intact.

‘It’s like… crumbling’, zei de makelaar Robert Morris. Toen de eigenaar van het muurtje, Allan Berger, contact opnam, reageerde Morris verbijsterd: ‘Wat valt er in godsnaam aan te vangen met een muur?’ Berger had het van zijn vader geërfd, die het bij wijze van grap gekocht had op een veiling. Het was toen 2,14 dollar waard. ‘Ik wilde de muur houden omdat het me deed denken aan mijn vaders gevoel voor humor’, verklaart Berger.

Maar niet iedereen kan erom lachen. Daniela Walls woont in het huis dat aan het muurtje paalt. De verrotte, afbrokkelende bakstenen veroorzaken vochtproblemen in Walls’ huis. Maar Berger weigert om de muur te renoveren. Intussen heeft Walls een advocaat onder de arm genomen, wat Berger ‘een mes in de rug’ noemt.

Zijn de mogelijkheden zo eindeloos als de advertentie belooft? Volgens reacties op sociale media niet. Net het tegenovergestelde: de muur kan niet gebruikt worden voor kunst of reclame, omdat het stadsbestuur dat niet toelaat. Het is en blijft met andere woorden niet meer dan een muur. Of, zoals Berger het stelde, iets leuks om mee te stoefen: ‘Je kan een meisje uitnodigen op een date, een wandeling rond de blok maken en zeggen: “Kijk, dat is van mij.”’

De advertentie stond nog maar enkele dagen online of ze werd het mikpunt van hilariteit, sarcasme en kritiek. ‘Niet ik die hiernaar keek en dacht: “Hey, dat is goedkoop!”’, reageerde iemand op sociale media. ‘Dit lijkt wel een wrede boomergrap om millennials heel even hoop te geven dat het mogelijk is om vastgoed te kopen’, reageert iemand anders. ‘En gaan de Mexicanen ervoor betalen?’