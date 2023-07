Braziliaan Caçapa en De Camargo aan het roer bij RWDM

Claudio Caçapa is een drievoudig Braziliaans international die in eigen land doorbrak bij Atlético Mineiro en in 2001 de overstap maakte naar Olympique Lyon, de huidige zusterclub van RWDM. Caçapa won er zes landstitels op rij en speelde vervolgens nog voor Newcastle United (2007-2009), Cruzeiro (2009-2010), Évian Thonon Gaillard (2011) en Avaí FC (2011).

Ook als trainer is Caçapa al een tijdje aan de slag, al was dat tot voor kort vooral op de achtergrond. Van december 2013 tot februari 2015 coachte hij de Braziliaanse U15, van januari 2016 tot vorige maand was hij assistent-trainer bij zijn ex-club Lyon. Toen Botafogo-succestrainer Luís Castro begin juli overstapte naar het Saudische Al Nassr, hielp Caçapa de zusterclub van Lyon uit de nood. Promovendus Botafogo stond bij zijn komst aan de leiding in de Braziliaanse Série A en dat veranderde niet onder leiding van Caçapa. De ploeg pakte 12 op 12 en incasseerde geen enkele tegengoal.

Caçapa zal bij RWDM een beroep kunnen doen op twee assistenten: behalve de Braziliaan Anderson Luiz Dos Santos Valiñas (49) ook de geboren Braziliaan en ex-Rode Duivel Igor De Camargo (40). Die sloot vorig jaar zijn carrière af in het shirt van RWDM. De ex-spits van onder meer KRC Genk, Standard Luik en KV Mechelen start nu dus zijn trainerscarrière in ons land.