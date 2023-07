Veel mist rond mysterieuze verdwijning van Chinese minister van Buitenlandse Zaken

Wang Yi wordt de nieuwe Chinese minister van Buitenlandse Zaken, meldden Chinese staatsmedia dinsdag. Daarmee neemt het 69-jarige lid van het Chinese politbureau terug de functie op die hij eerder tien jaar lang vervulde, tot eind 2022.

Opmerkelijker dan zijn promotie is de geheimzinnige manier waarop zijn voorganger Qin Gang een maand geleden van het toneel verdween.

Eind juni zat de 57-jarige Qin Gang, die Wang pas in maart 2023 opvolgde, nog urenlang samen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken, tijdens diens langverwachte bezoek aan Peking. Op 10 juli zou Qin ook EU-buitenlandchef Josep Borrell ontmoeten in de Chinese hoofdstad, maar enkele dagen tevoren annuleerde China de afspraak zonder een reden op te geven. Zo ging het eerder ook bij een Asean-top van Zuidoost-Aziatische landen deze maand. Woordvoerders van de Chinese regering gaven een uiterst summiere verklaring voor de afwezigheid van hun topdiplomaat – ‘gezondheidsredenen’ – en blokten verdere vragen wekenlang af.

Steile opgang, abrupte exit

Dat machtsverschuivingen aan de top uiterst geheim verlopen, is gangbaar in China. Maar, verklaarde China-expert Neil Thomas dinsdagochtend nog aan de krant Financial Times, ‘de lengte van de periode dat Qin Gang uit de openbaarheid is geweest, is extreem ongewoon’. Wang trad in veel gevallen al op als zijn vervanger, maar de afwezigheid van de buitenlandminister hinderde de diplomatieke relaties van China met andere landen. Het mysterie rond zijn verdwijning leidde bovendien tot ongebreidelde speculatie. Op Chinese sociale media circuleerden geruchten dat Qin niet ziek was, maar uit de gratie was gevallen door een buitenechtelijke affaire of door een corruptiezaak.

Wang Yi. — © ap

Het steile carrièrepad van Qin maakt zijn abrupte exit des te opmerkelijker. Hij behoorde tot een relatief jonge klasse van nationalistische functionarissen die diplomatieke tact inruilden voor scherpe uitvallen naar rivalen van China. Als voormalige chef protocol van president Xi Jinping was hij een lid van de inner circle. Maar op zijn weg naar het ministerschap passeerde Qi ook andere, meer ervaren collega’s, die hem op hun beurt leken tegen te werken.

Zijn interne tegenstanders hadden munitie op zak: erg succesvol was de aanpak van Qin niet. Ook als ambassadeur in Washington, de functie die hij bekleedde voor zijn ministerschap, werd hij door de regering-Biden sceptisch en koel benaderd.

Lag de wens om de Chinees-Amerikaanse verhoudingen in een nieuwe plooi te leggen dan mee aan de basis van zijn vertrek? Ook dat is voorlopig een open vraag.