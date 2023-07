Zonnebloemen voor de lente

Samen met de fotografie-opleidingen van het Kask (Gent), ESA le 75 (Sint-Lambrechts-Woluwe) en LUCA School of Arts (Sint-Lukas Brussel) selecteerde de beeldredactie enkele eindwerken van kersverse Masters. Eindwerken die wij jullie willen tonen, iedere week in juli en augustus, omdat ze iets zeggen over waar jongeren vandaag mee bezig zijn. Vandaag ‘Sunflowers for Spring’, van KASK-studente Liza François.

‘Sunflowers for spring’ verwijst naar de eerste dag van de lente. De lente brengt een gevoel van vernieuwing en hoop, maar voor Liza François is het voor altijd verweven met verlies. Het is het seizoen waarin haar vader in 2014 zelfmoord pleegde. In 2021 deelde ze zonnebloempitten uit aan haar vaders vrienden. Tegen de zomer stonden de zonnebloemen in volle bloei. Je kon ze terugvinden in hun tuinen, parkeerplaatsen en slaapkamers. Het was een kleine maar belangrijke herinnering aan het feit dat zelfs te midden van pijn en verdriet, schoonheid nog steeds kan bloeien. ‘Terwijl ik me verdiepte in het vastleggen van de zonnebloemen van mijn vaders vrienden en van de wereld om me heen, realiseerde ik me dat de foto’s die ik maakte plotseling een nieuwe en diepere betekenis kregen. Door mijn lens raakt alledaagse schoonheid verstrengeld met het proces van verdriet. Mijn foto’s leggen de vluchtige momenten van dankbaarheid en hoop, die dienen als herinnering aan de transformerende kracht van liefde, tijd, en verandering’, zegt François. Ze combineert zwart-witbeelden van de zonnebloemen met stills uit haar jeugd. Zo neemt ze de kijker mee in haar proces en maakt ze de tijd bijna tastbaar.

© Liza François

© Liza François

© Liza François

© Liza François

© Liza François

© Liza François