Fien Troch strijdt met Bradley Cooper en Sofia Coppola om Gouden Leeuw in Venetië

De hoofdrol in ‘Holly’ is voor nieuwkomer Cathalina Geeraerts. — © Prime Time-Angela Otten

Zeven jaar geleden maakte Fien Troch ook al deel uit van de selectie in Venetië. Home zat toen in de nevencompetitie Orizzonti en nam de regieprijs huiswaarts. Met een plek in de hoofdcompetitie is Holly een van de films waar straks alle ogen van de internationale pers op gericht zullen zijn.

Holly gaat over een meisje van vijftien met een bijzondere gave. Nadat ze een schoolbrand lijkt te hebben voorspeld, beginnen mensen haar op te zoeken en wordt er steeds meer van haar geëist. De hoofdrol is voor nieuwkomer Cathalina Geeraerts. Voorts zijn ook Greet Verstraete, Els Deceukelier, Serdi Faki Alici, Robbie Cleiren en Felix Heremans te zien. Holly is Trochs vijfde langspeelfilm en komt op 22 november bij ons in de bioscoop.

Bradley Cooper

Andere filmmakers met nieuw werk in de hoofdcompetitie zijn niet de minsten. Acteur en regisseur Bradley Cooper stelt met Maestro zijn langverwachte biopic over componist en dirigent Leonard Bernstein voor. De film duikt in de relatie met zijn echtgenote, gespeeld door Carey Mulligan. Vijf jaar geleden beleefde Coopers regiedebuut A star is born met Lady Gaga ook al een opgemerkte wereldpremière in Venetië.

Sofia Coppola, die in 2010 de Gouden Leeuw kreeg voor Somewhere, maakt nu kans met Priscilla, over Elvis Presleys vrouw. Michael Mann duikt eveneens in een bekend levensverhaal en stelt Ferrari voor, met Adam Driver als de iconische autobouwer. Nog meer opvallende namen - en vertrouwde gezichten op het Lido - zijn The favourite-regisseur Yorgos Lanthimos. Hij werkte voor Poor things opnieuw samen met Emma Stone. Selma-regisseuse Ava DuVernay maakt met Origin kans op de Gouden Leeuw, net als David Fincher met The killer. Voor die laatste is het van 1999 geleden dat hij er te gast was. Toen had hij Fight club meegebracht.

Het is een opmerkelijk rijtje van namen met wereldfaam, waar dus ook Fien Troch deel van is. Met Dogman zit ook Luc Besson in de hoofdcompetitie, en Mads Mikkelsen is te zien in het Deense Bastarden.

Dat een Belgische film kans maakte op de Gouden Leeuw is alweer een hele poos geleden. De laatste keer dateert van 2012. Toen waren Peter Brosens en Jessica Woodworth met La cinquième saison deel van de hoofdcompetitie. Drie jaar eerder was Jaco Van Dormael met Mr. Nobody erbij. In 2006 zat Joachim Lafosse met Nue propriété in die prominente selectie. Ook Chantal Akerman maakte tweemaal kans op de Gouden Leeuw.

Johan Heldenbergh

Het filmfestival ontvangt naast Troch en haar cast einde augustus wel meer Belgen op de rode loper van haar 80ste editie, en dat al meteen vanaf dag één. De openingsfilm Comandante, eveneens een kanshebber voor de Gouden Leeuw, mag dan een Italiaanse productie zijn. Een prominente rol is wel weggelegd voor Johan Heldenbergh. Het op feiten gebaseerde verhaal is dat van een onderzeeër die tijdens de Tweede Wereldoorlog een Belgisch koopvaardijschip tot zinken brengt, al redt het wel eerst de bemanning.

Comandante is als opener de tweede keuze van de organisatie. Eerst zou met Challengers de nieuwe film van Luca Guadagnino (Call me by your name) het festival op gang trekken. Maar dat relaas met Zendaya en Josh O’Connor over een speelse driehoeksrelatie op het gravel werd door Warner Bros. teruggetrokken toen bleek dat de sterren door de acteursstaking geen promo zouden kunnen voeren.

Het deed vermoeden dat in de voorbije weken wel meer spraakmakende titels door de grote studio’s last minute van de festivalplanning waren gehaald. Maar festivaldirecteur Alberto Barbera ontkende dat resoluut tijdens de persconferentie. Hij beweerde dat Challengers de enige was. Dat in de hoofdcompetitie zoveel spraakmakende films met grote namen opduiken, doet vermoeden dat hij ons niets op de mouw speldde. ‘Enkele grote namen zullen er niet zijn, maar de rode loper zal heus niet zo leeg zijn als de voorbije dagen werd gefluisterd’, aldus Barbera.

Venetië blijft met zijn timing de uitgelezen springplank om topfilms te lanceren richting de Oscars. Meer dan het filmfestival van Cannes, dat plaatsvindt in mei, of de Berlinale in februari. De cijfers liegen er niet om. De competitiefilms van Venetië haalden eerder dit jaar samengeteld 22 Oscarnominaties op. Cannes: vijf, Berlijn geen enkele. Maar interviews zijn wel een belangrijke hefboom om die favorieten onder de brede aandacht te krijgen.

Vorig jaar ging de Gouden Leeuw naar de documentaire All the beauty and the bloodshed van Laura Poitras, die later kans maakte op een Oscar. Andere recente laureaten zijn Nomadland, Joker en Roma. Welke film dit jaar bekroond wordt met de Gouden Leeuw weten we op 9 september. Het festival gaat van start op 29 augustus.