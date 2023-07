Valentine Dumont naar halve finales op WK zwemmen

Onze landgenote Valentine Dumont heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag op het WK zwemmen in Japan. Voor een plek in de finale zal ze moeten strijden met grote namen.

De 23-jarige Valentine Dumont zwom naar de zestiende plaats, net goed voor een plek in de halve finales. In een tijd van 1’58”23 zit ze nog een seconde boven haar Belgisch record, dat ze zwom eind juni.

De halve finale staat gepland om 14.13 uur. Dumont zal starten in baan 8. In haar reeks zwemmen ook de 16-jarige Summer McIntosh en de Hongkongse Siobhán Haughey, tweevoudig wereldkampioene op de afstand. Ook komen Europees kampioene Marrit Steenbergen en olympisch kampioene Ariarne Titmus, die zondag het wereldrecord op de 400 meter verbrak, in actie.

Finales om naar uit te kijken

De finales zelf beginnen dinsdag om 13 uur. De eerste wedstrijd is de 200 meter vrije slag bij de mannen, waarbij het uitkijken is naar de Roemeen David Popivici. Hij zal een poging wagen op het veertien jaar oude wereldrecord, op naam van Paul Biedermann. Daarna volgt de 1500 meter bij de vrouwen met de Amerikaanse Katie Ledecky, de wereldrecordhoudster sinds 2013.

De laatste wedstrijd van de dag is de 100 meter schoolslag bij de vrouwen. Het zal een strijd worden voor de wereldtitel tussen de Litouwse Ruta Meilutyte, de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker en de Amerikaanse Lilly King, de wereldrecordhoudster. De outsider lijkt de 19-jarige Lydia Jacoby, de huidig olympische kampioene.