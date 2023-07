Reclamevrij muziek luisteren via Spotify wordt duurder

De Zweedse streamingdienst Spotify trekt de abonnementsprijzen op. Reclamevrij muziek luisteren zal in België 1 à 3 euro per maand meer kosten.

De prijs van een standaardabonnement bij muziekstreamingdienst Spotify zal niet langer minder dan 10 euro kosten. Het Zweedse bedrijf trekt de prijzen van zijn reclamevrije abonnementen op, dat maakt het maandag bekend.

In ons land gaat de prijs van een individueel abonnement en een studentenabonnement met 1 euro omhoog, tot respectievelijk 10,99 euro en 5,99 euro per maand. Het duo-abonnement, voor twee gebruikers, wordt 2 euro duurder en kost voortaan 14,99 euro per maand. Een familieabonnement wordt drie euro duurder: van 14,99 euro naar 17,99 euro per maand.

De prijsverhoging wordt in meer dan vijftig landen doorgevoerd. Die zijn volgens het Zweedse bedrijf nodig ‘zodat we kunnen blijven innoveren’, luidt het maandag in een mededeling.