Softwareproblemen drukken resultaten Telenet

Telenet maakte dinsdagochtend voor de laatste keer de cijfers over het tweede kwartaal als apart beursgenoteerd bedrijf bekend. Moedermaatschappij Libery Global is het bedrijf uit Mechelen van de beurs aan het halen en heeft na een uitkoopbod nu al 93 procent van de aandelen in handen. In augustus wordt dat bod nog eens heropend.

Een groots afscheid van de beurs wordt het niet, want de cijfers over de eerste jaarhelft laten zien dat Telenet in bepaalde takken kampt met serieuze klantenuitval, zowel voor televisie als voor vaste telefoonverbindingen. Telenet wordt getroffen door sector- en bedrijfsspecifieke problemen. Het bedrijf kampt namelijk met stevige softwareproblemen, wat bij veel klanten tot mindere dienstverlening leidde. Hierdoor stapten sommigen over naar een andere provider.

De belangrijkste tegenwind voor Telenet blijven de kabelknippers samen met mensen die hun vaste telefoonverbinding opzeggen en enkel nog mobiel bellen. In het laatste halfjaar schrapten maar liefst 30.000 klanten hun tv-abonnement, 40.300 anderen zetten hun vaste telefoonverbinding stop. In Vlaanderen zag Telenet ook het aantal breedbandabonnees licht afnemen (-5.300 in het tweede kwartaal). Het aantal klanten dat bundels van telecomdiensten nam, steeg wel.

Op het eerste gezicht wordt de klantenuitval wel gemaskeerd in de omzet- en winstcijfers. De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 9 procent tot 1,4 miljard euro. Dat komt vooral door prijsstijgingen en de overname van het Luxemburgse Eltrona en de verkoop van zendmasten. De bedrijfscashflow steeg heel licht, van 671 tot 677 miljoen euro. Onder de lijn was er wel een nettoverlies van 12 miljoen euro.

Telenet spreekt zelf van ‘gematigde operationele prestaties’ in het afgelopen kwartaal. Oorzaken die het bedrijf zelf aanstipt zijn de prijsverhogingen die Telenet in juni doorvoerde, de aanhoudende IT-problemen, ‘een algemeen intense concurrentieomgeving’ en het feit dat het bedrijf minder marketingcampagnes voerde als gevolg van de IT-problemen.