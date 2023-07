Het blijft regenen

Dinsdagochtend trekt een storing van west naar oost met perioden van regen en buien, in het zuidoosten lokaal véél regen. Later overdag wordt het wisselend bewolkt vanaf het westen en kan er plaatselijk nog een bui vallen.

In de namiddag laat de zon zich geleidelijk meer zien vanaf het noordwesten en kan er vooral in het zuidoosten nog een bui vallen. Het wordt kil met maxima van 14 graden in de Hoge Venen tot 20 à 21 graden in het centrum. De wind wordt matig uit noord tot noordwest. Dat meldt het KMI.

Woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en ontwikkelen er zich enkele buien. In de loop van de dag wordt het in het westen droog terwijl in het oosten de kans op enkele buien blijft bestaan, eventueel vergezeld van een donderslag nabij de grens met Nederland en Duitsland. De maxima schommelen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 20 à 21 graden in het centrum. De wind waait matig uit west tot zuidwest.

Donderdag gaat het vaak regenen. Met slechts maxima van 16 tot 20 graden is het koel voor de tijd van het jaar. Bovendien is het behoorlijk winderig bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee is de wind soms krachtig.

Vrijdag regent het eerst. In de namiddag en ‘s avonds wordt de neerslag buiig, eventueel met lokaal onweer. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten. Het wordt zachter met maxima van 20 tot 24 graden.

Zaterdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Plaatselijk vallen er nog enkele buien, maar het blijft toch vaak droog. De maxima liggen rond 22 graden in het centrum bij een matige en aan zee soms een vrij krachtige wind uit west tot zuidwest.

Zondag is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. De maxima schommelen in de meeste streken rond 20 of 21 graden. De westen­ tot zuidwestenwind is goed voelbaar.

Maandag nadert een Atlantische regenzone maar deze verwachting is nog onzeker. De maxima liggen net boven 20 graden.