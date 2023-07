Door Brussel op de stadscruise: welkom op tram 51

We bevinden ons aan Stadion, de beginhalte van tramlijn 51 naast het Koning Boudewijnstadion. In het aanschijn van het Atomium laten we Laken achter ons. De tram boldert het pittoreske Jette binnen, waar we afstappen aan de begraafplaats. Hoewel het van hieruit slechts twintig minuten fietsen is tot aan de Grote Markt, voelt deze plek aan als een uithoek. ‘Je zou bijna vergeten dat dit ook nog Brussel is’, zegt Mia (69). Vijfendertig jaar geleden verliet ze huis en haard in haar Limburgse geboortedorp voor een baan in de hoofdstad. Sinds ze met pensioen is, komt ze nog zelden buiten Jette. ‘Waarom zou ik? Alles wat ik nodig heb, kan ik op wandelafstand vinden. Noem het een dorp in de stad.’

Het is precies wat ook de 36-jarige Amoa zocht. ‘Tot een jaar geleden woonde ik in Sint-Joost-ten-Node. Het was er levendig.’ Ze pauzeert. ‘Te levendig bij momenten. Hier heeft mijn zoontje tenminste wat ademruimte.’ Ze neemt ons mee naar het Koning Boudewijnpark, een weids landschapspark dat overgaat in het moeras van Jette en het Laarbeekbos. Zodra we dieper het park inwandelen, wordt duidelijk dat de nabije natuur een intocht van jonge gezinnen aanzwengelt. ‘En de betaalbare huizen. Bijna al mijn vrienden wonen in de buurt of zijn hier op huizenjacht’, zegt Amoa. ‘Er zijn gewoon niet zo veel plekken in Brussel waar je voor een aanvaardbare prijs zo dicht bij de stad en de natuur kunt wonen.’ In een lus lopen we door het park, en daarna langs het stationsplein terug naar de tramhalte aan het kerkhof.

Verbluffend uitzicht

Zwierig slingert de tram de Charles Woestelaan op, richting het roemruchte Sint-Jans-Molenbeek. Een bijzondere kijktip voor aandachtige architectuurfanaten: enkele meters voorbij de halte Woeste staat het Withuis, ontworpen door Joseph Diongre. De jaren 30-woning is met haar geometrische spiegellijnen een bijzondere kruising van art deco en modernistische invloeden. De gevel is niet in opperbeste staat en het pand is niet toegankelijk, maar nieuwsgierigen kunnen dankzij het internet toch moeiteloos binnenkijken in het beschermde interieur.

De snel opeenvolgende haltes op de Belgicalaan doen de tram vertragen. ‘Maar waarom? Die maken niet eens geluid’, galmt het intussen enkele bankjes verderop. Imran (15) en Raphaël (14) zijn in een discussie verwikkeld over de zin en onzin van elektrische wagens. Maar als we naar hun plannen voor de dag polsen, klinkt het in koor: ‘Voetbal.’ Aan de halte Jubelfeest stappen de tienerjongens uit. In hun kielzog wandelen we over de gelijknamige laan richting het park van Tour&Taxis. ‘Kom dan’, gebaart Raphaël ongeduldig als we halt houden. Hier ligt een goedbewaard en toch publiek geheim. De 19de-eeuwse Jubelfeestbrug biedt een verbluffend uitzicht op de Brusselse skyline – nog mooier wanneer de oranjekleurige lucht bij zonsondergang een gouden gloed op het glas en staal in de verte werpt. ‘Ik passeer hier bijna dagelijks en toch heb ik nog nooit aandachtig gekeken’, geeft Imran toe. Soms ligt schoonheid zo voor het grijpen.

Terug naar de tram. Die draait de Leopold II-laan op, om af te dalen richting de kanaalzone. Achter ons torent de majestueuze basiliek van Koekelberg steeds hoger boven de stad uit. Zodra het pendelverkeer op gang komt, is dit een van de drukste stukken op lijn 51.

Aanschuiven bij de bakker

‘Ik woon in de Heyvaertwijk’, zegt de 26-jarige Joëlle. ‘Maar als het me tijdens de spits teveel wordt, stap ik hier al uit en ga ik te voet verder.’ Hier, dat is aan de halte Vlaamsepoort. Links van het kanaal begint de Dansaertstraat met zijn vele boetieks. Rechts ervan ligt het centrum van Molenbeek, vol kleurrijke kruidenierszaken. Of Joëlle nog suggesties heeft voor onze wegen scheiden? ‘De dagschotel in café Walvis. Sowieso. Tien euro en altijd lekker. Aan de overkant van het kanaal moet je voor versgebakken msemen (Marokkaanse broodpannenkoek, red.) bij bakkerij Panaderia zijn.’ We nemen de laatste tip ter harte en trekken richting de Schoolstraat aan het gemeenteplein. Een meterslange rij bevestigt wat we hadden kunnen weten: Panaderia is een begrip in Molenbeek.

We vervolgen onze weg naar het zuiden. Ter hoogte van de Anderlechtsepoort leren we Idris (39) kennen. Zijn dochtertje Noor (4) is in tranen en lijkt ontroostbaar. ‘Ze is gewoon moe. Dan is alles er teveel aan’, legt Idris schouderophalend uit. Als we een Mechelse tongval menen te herkennen, steekt hij spontaan van wal. ‘Mijn vrouw is van Anderlecht. Ik ben hier blijven plakken.’ Na de zomer verhuist zijn gezin met enige pijn in het hart naar Grimbergen. ‘Hier is het niet meer te doen. Toch zeker niet als je kinderen hebt.’ De drukte, het lawaai en de sociale onrust zitten hem hoog. ‘Ik heb graag in Brussel gewoond, maar tegenwoordig draait alles hier vierkant. Er is zoveel miserie, maar er verandert niks. Iedereen is dat beu, maar niet iedereen geraakt hier weg, hé.’

Bourgeois bubbel

Zijn bedroevende analyse staat in schril contrast met de lichtvoetige sfeer op de Parvis in Sint-Gillis. Dit levendige voorplein heeft niet geheel onterecht de reputatie dat het geregeerd wordt door een jonge en hippe bovenlaag van de Brusselse bevolking. ‘Zo gek is dat niet’, vindt Heloïse (23), die op de trappen van de kerk een fles wijn deelt met twee vrienden. ‘Er zijn hier mensen wier hele sociale leven zich op deze plek afspeelt. Tja, dan leef je wel in een bubbel’, besluit de studente grafisch ontwerp. Maar wie goed kijkt, leert algauw dat er voor iedereen plaats is. Net naast de kerk ligt bijvoorbeeld Brasserie Verschueren: een bruine, pretentieloze kroeg met een volkse allure, waar jong en oud(er) zich tegoed doen aan betaalbare drankjes. Voor de kleine en grote honger is er op donderdagavond een streetfoodmarkt op het plein tegenover de Parvis. Al is het daar soms zo druk dat je niet aan eten toekomt. ‘In dat geval is er nog altijd de frituur aan de Barrière’, besluit Heloïse.

We nemen afscheid en vatten de laatste etappe van onze rit aan. Dwars door Vorst boldert lijn 51 naar Ukkel. Aan de halte Vanderkindere leren we Aline (28) kennen. Groot is haar verbazing als blijkt dat we de Russisch-orthodoxe kerk aan het Wolvendaelpark komen bezichtigen. ‘Nooit van gehoord. Meestal komen mensen helemaal hierheen voor Il Gelato (een ijssalon, red.). Maar eigenlijk ken ik Ukkel niet goed genoeg. Vroeger zei ik altijd dat ik hier nooit zou willen wonen. Te saai en residentieel’, bekent de jonge galeriste. De liefde besliste er anders over. ‘Intussen waardeer ik de rust en de ruimte, maar toch voelt dit niet als Brussel.’ De hoofdstad is drukte, chaos en diversiteit. ‘Dat mis ik hier soms wel.’

Pas als we langs vervallen panden op de mistroostige Alsembergsesteenweg rijden, wordt de diepe kloof tussen de uitersten van Ukkel duidelijk. Een belletje rinkelt: eindhalte Van Haelen. Aan de overkant van de steenweg markeert een geel bord met zwart silhouet een onzichtbare grens. ‘Vlaanderen’ staat er.

Dit artikel verscheen eerder op 27 september 2022.