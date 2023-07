Met nieuwe rekening ING zijn ook concerttickets verzekerd

Op het laatste moment niet naar een optreden kunnen gaan wegens ziekte, een ongeval of diefstal? ING lanceert een bankpakket waarmee u dat ticket terugbetaald krijgt – als het tenminste meer dan 25 euro kostte.

De nieuwe dienst heet ‘Do More’ en kost 5 euro per maand. Bent u jonger dan 25 jaar of laat u maandelijks minimaal 700 euro storten op de zichtrekening die deel uitmaakt van het pakket, dan zakt de prijs naar 1,90 euro per maand.

Concreet bestaat het pakket uit een zichtrekening met debetkaart, een verzekering voor concerttickets en een verzekering voor smartphones (wie zijn smartphone kocht met de debetkaart gekoppeld aan de ING-zichtrekening, is 90 dagen lang tot 3.000 euro verzekerd tegen onopzettelijke schade of diefstal met geweldpleging). Daarnaast hebben rekeninghouders ook recht op een ‘persoonlijke financiële check-up’ van een financiële coach.

ING trekt met het nieuwe pakket naar eigen zeggen de kaart van gen Z en de millennials. ‘We beheren onze dagelijkse bankzaken steeds vaker online of met onze smartphone. Zeker jongeren, die graag online, maar ook steeds prijsbewuster shoppen’, zegt de bank in een persbericht. ‘Door een financiële check-up en de twee verzekeringen in één pakket te integreren, kunnen onze klanten nog meer uit hun zichtrekening halen.’ (pvm)