De Israëlische oproerpolitie probeerde gisteren de protestanten tegen Netanyahu’s hervorming van justitie in bedwang te houden, in Tel Aviv. — © afp

In Israël heerst chaos nu het parlement een justitiehervorming heeft goed­gekeurd, die het Hooggerechtshof de mond snoert. Tussen betogingen en een legerboycot in dreigt een constitutionele crisis. Want datzelfde Hof moet zich nog uitspreken over de wet.