Jonge Flames uitgeschakeld op EK U19 in eigen land

De jonge Red Flames hebben in hun laatste groepswedstrijd gelijkgespeeld tegen Oostenrijk met 3-3. De Belgische meisjes hadden genoeg kansen om te winnen, maar gaven al te gemakkelijk doelpunten weg. Ze verlaten het EK in eigen land als laatste in hun groep.

De Red Flames U19 hadden in La Louvière nog een kleine kans om zich te plaatsen voor de halve finales op het EK in eigen land. Indien Nederland verloor van Duitsland en België won van Oostenrijk met vier doelpunten verschil, konden ze als land met het beste doelpuntensaldo doorstoten. Nederland won echter van de Duitsland met 3-1, waardoor België automatisch uitgeschakeld was.

Net zoals in hun vorige groepswedstrijden bleek scoren voor de Flames een moeilijke opdracht. De Oostenrijkse meisjes hadden daar minder moeite mee en kwamen al na elf minuten vlot 1-0 op voorsprong.

In de tweede helft volgde een gek kwartier met maar liefst vijf doelpunten. De 18-jarige Lore Jacobs maakte de gelijkmaker drie minuten in de eerste helft, tevens het eerste Belgische doelpunt van het toernooi. Amper drie minuten later kwam Oostenrijk weer op kop na een penalty. In de volgende minuten volgden nog drie doelpunten, van onder anderen Valesca Ampooter (2-2) en aanvoerder Marie Detruyer (3-3).

In het laatste halfuur volgden nog verschillende goede kansen voor Jacobs en Detruyer, maar telkens zat de Oostenrijkse doelvrouw Mariella El Sherif ertussen. Zo eindigden de Belgen na een sterke tweede helft toch laatste in hun groep. Nederland en Duitsland gaan naar de volgende ronde.