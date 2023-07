The Band gaat nooit stuk

‘Succession’-acteur Brian Cox gaat na wat het betekent om rijk en arm te zijn in de VS en Groot-Brittannië. — © rr

1 Made of money with Brian Cox

Canvas 20.25-21.10 uur

Brian Cox, die als Logan Roy in Succession de meest kwaadaardige kant van het kapitalisme bedrijft, gaat in deze tweedelige docureeks na wat het betekent om rijk en arm te zijn in de VS en Groot-Brittannië. De Schotse acteur groeide zelf op in armoede.

2 Het uur van de wolf – The Band. Once were brothers

NPO 2 22.10-23.45 uur

Frontman Robbie Robertson vertelt het verhaal van een bandje dat The Band heet. Bruce Springsteen mag komen vertellen hoe geweldig hij de groep vond, en archiefbeelden van hun samenwerkingen met onder meer Bob Dylan en Van Morrison passeren de revue.

3 Planet California

Canvas 21.10-22.05 uur

Wie dacht dat ex-gouverneur Arnold Schwarzenegger een bijzonder specimen van de staat California is, moet eens kijken naar deze docu over de typische fauna en flora van de Amerikaanse staat.

4Beef

Op Netflix

Geef mensen een auto en ze veranderen in een Californische poema. De allesbehalve conflict vermijdende serie Beef toont waar verkeersagressie toe kan leiden.