Krijgt regeringsvorming in 2024 echt een deadline?

‘Met het oog op een vlottere regeringsvorming evalueren we de spelregels voor de vorming van een nieuwe federale regering, met bijvoorbeeld een formele deadline of een deblokkeringsmechanisme.’

Het federale regeerakkoord belooft sinds 2020 een oplossing voor de formatiemarathons die België kenmerken. De afgelopen 50 jaar (1968-2020) is 6 jaar, dus meer dan een tiende van de tijd, besteed aan de vorming van nationale of federale regeringen.

De vraag is hoe die spiraal te doorbreken. In de Kamercommissie Grondwet lopen al even hoorzittingen, die dit najaar moeten uitmonden in een ‘inleidend verslag’ met mogelijke oplossingen. Dat leek lang een theoretische oefening te worden aangezien de grondwetsartikelen die het formatie­mechanisme vastleggen, niet voor herziening vatbaar zijn verklaard. Ze kunnen pas na de volgende verkiezingen worden gewijzigd.

Volgens Groen en Ecolo hoeft de oplossing niet zo complex te zijn. De partijen stellen een soft deadline voor na 3 of 6 maanden, waarna de Kamerleden stemmen over een motie tot ontbinding van de Kamer. Anders dan in Israël of Spanje kan een parlementaire meerderheid het uitschrijven van nieuwe verkiezingen op dat moment nog verhinderen als er toch hoop bestaat dat de onderhandelingen ergens heen gaan. Die gaan dan opnieuw 1 of 3 maanden voort, waarna een nieuwe stemming volgt. Is er geen meerderheid om de formatie aan de gang te houden, ontbindt de Koning de Kamer en komen er nieuwe verkiezingen.

Via Kamerreglement

Het enige wat daarvoor moet gebeuren, is het Kamerreglement zo aanpassen dat de Kamer zelf een motie tot ontbinding kan opstellen. Dat denkspoor reikte grondwetsspecialist Jan Velaers (UA) aan tijdens de hoorzittingen. Nu kan alleen de (ontslagnemende) eerste minister zo’n motie in gang zetten, wat de bijzondere situatie oplevert dat een ontslagnemende regering die niet wil opstappen, op die manier maanden of zelfs jaren kan blijven zitten. Dat is precies hoe de ontslagnemende regering-Michel begin 2019 maandenlang in het zadel bleef tot de verkiezingen van mei.

‘Ons voorstel levert meer parlementaire democratie op en vermijdt aanslepende onderhandelingen zonder perspectief op een oplossing’, zegt Calvo. ‘In elk geval is het gezond om het parlement de kans te geven een motie tot ontbinding te initiëren. Als je dat doet met een vastgelegde kalender tijdens de formatieperiode, heb je ook een vorm van deadline. We doen bewust dit voorstel omdat een reglementsaanpassing snel kan gebeuren. Via deze aanpak is er al een soft deadline tijdens de federale formatie die start na de verkiezingen van 9 juni 2024. Dat zou wel eens nodig kunnen zijn.’

De vraag is hoeveel animo er blijkt voor het voorstel bij de andere fracties. Ook zij kunnen voorstellen indienen voor de finale discussie die in het najaar in de Kamer wacht. Zo lanceerde de N-VA tijdens zijn congres het voorstel om na drie maanden formatie de lopende zaken verder te laten behandeld door de besturende partijen van de Vlaamse regering en Franse gemeenschapsregering.