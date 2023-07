Japanse basketbalfilm ‘The first slam dunk’: meer clichés dan driepunters

De Japanse animatiefilm The first slam dunk volgt een jonge basketballer tijdens de match van zijn leven, maar struikelt over de clichés.

The first slam dunk Van: Takehiko Inoue (124 min.)

Neem een middelmatig team met potentieel en een coach die in de spelers gelooft. Voeg daar onderlinge ruzies aan toe, motiverende speeches en een nagelbijtende wedstrijd tegen een sterkere tegenstander. Ziedaar de formule van een klassieke sportfilm.

Ook de Japanse animatiefilm The first slam dunk volgt die spelregels. Het matige basketbalteam van Ryota Miyagi neemt het in de finale tussen middelbare scholen op tegen een onklopbare ploeg. Alleen als hij de snelste is, kan de kleine spelverdeler indruk maken op zijn boomlange medespelers. ‘Dribbelen is hoe kleine mensen overleven.’

Het hoge tempo van de match wordt onderbroken door flashbacks. Zo komen we te weten dat de grote broer van Ryota enkele jaren eerder bij een ongeval is omgekomen, en dat hij een getalenteerde basketbalspeler was. Altijd wordt Ryota met hem vergeleken, en altijd heeft hij gevoel dat hij tekortschiet. Dat achtergrondverhaal voelt even routineus aan als een basketbaltraining.

De animatie is wel geslaagd. Regisseur Takehiko Inoue vertaalde zijn populaire mangareeks Slam dunk zelf naar het grote scherm, met een mix van 3D- en 2D-beelden. Op de spannendste momenten grijpt hij terug naar zwart-witte close-ups en actiescènes in mangastijl.

Entertainend is The first slam dunk zeker, maar het blijft een typische film over de strijd van een underdog. Een driepunter heeft Inoue niet gescoord.