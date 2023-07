‘Kate en Delphine delen gewoon dezelfde goede smaak’

Delphine in een opvallend kleurrijke jurk: origineel of plagiaat? — © AP

Kamer vs. Senaat (1)

De ramen van het federale parlement zijn aan vervanging toe. Concreet gaat het om 972 ramen van het Huis van de Parlementsleden met de bureaus van de fracties en parlementsleden. Het Laatste Nieuws bericht dat Kamer en Senaat het niet eens raken over de aanpak. Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open VLD) nuanceert: ‘Het klopt dat we nog niet konden beslissen, maar dat komt omdat het bestuurscomité van de Kamer niet het vereiste aantal aanwezigheden heeft gehaald.’

Toch geeft ze toe dat beide instellingen er een andere visie op nahouden. De Kamer wil niet alleen het glas vervangen, maar ook de houten raamkozijnen vernieuwen en een beveiligingssysteem tegen inbraak installeren. ‘Maar dat past niet bij het historische karakter van het gebouw en is bovendien drie keer zo duur’, zegt D’Hose. In afwachting van een definitieve beslissing wordt alvast één raam vervangen volgens de visie van de Senaat, het gaat om een testcase.

Prinses vs. ontwerper (1)

Prinses Delphine, de halfzus van koning Filip, zou zich bezondigd hebben aan ‘plagiaat’. Op de nationale feestdag droeg Delphine een opvallend kleurrijke jurk, en die vertoonde gelijkenissen met de outfit van een andere royal: Kate Middleton. De prinses van Wales droeg tijdens ‘Trooping the Colour’, de militaire parade ter ere van de verjaardag van Koning Charles III, een mantel met een andere kleur, maar in een gelijkaardige stijl. Beide kledingstukken trokken de aandacht met een opvallend kruis op de borst. Opmerkzame royaltywatchers op Tiktok bonden de kat de bel aan.

De outfit van de andere royal, Kate Middleton. Zoek de zeven verschillen met de jurk van Delphine. — © getty

Kamer vs. Senaat (2)

Niet alleen over ramen zijn Kamer en Senaat het niet eens, ook de gevelverlichting is onderwerp van discussie. Het is niet verwonderlijk dat de Senaat aandringt op een sobere renovatie, de instelling zit krap bij kas. Senaatsvoorzitter D’Hose rechtvaardigt haar houding: ‘Wij hebben als enig parlement in België 7,5 miljoen euro bespaard. Bovendien zijn de resterende werkingsmiddelen niet aangepast aan de hoge inflatie.’

De voorzitter van de afgeslankte Senaat wil dat de federale regering bijspringt met een onderhoudsfonds: ‘De Kamer kan putten uit een soortgelijk fonds, wij moeten voor de renovatie onze werkingsmiddelen aanspreken en die hebben we nodig voor personeelskosten.’ Het staat evenwel niet vast dat de instelling nog veel toekomst heeft, verschillende partijen pleiten ervoor om de Senaat af te schaffen. Ook daar heeft D’Hose aan gedacht: ‘Of de Senaat nu wordt afgeschaft of niet, het parlementsgebouw blijft gewoon staan. Het maakt deel uit van ons historisch erfgoed en heeft ook in de toekomst geld nodig voor onderhoud.’

Prinses vs. ontwerper (2)

Andrew Gn – de ontwerper van de mantel van Middleton – was niet te spreken over de jurk van Delphine. Hij noemde het een ‘schaamteloze kopie’ van zijn werk: ‘Iedereen mag dragen wat hij of zij wil, maar dit schaadt de designer.’ Jody Van Geert – die mee Prinses Delphine kleedde – reageerde in Het Laatste Nieuws dat Kate en Delphine ‘dezelfde goede smaak’ delen. Beide outfits waren volgens haar geïnspireerd door Chanel. Andrew Gn heeft zijn bericht waarin hij Delphine een ‘copycat’ noemde, inmiddels verwijderd.